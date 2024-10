crédito: No Ataque Internacional

CBF festeja retorno de Neymar, e fãs sonham com convocação à Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) celebrou o retorno de Neymar aos gramados após mais de um ano sem atuar. Ele se apresentou nesta segunda-feira (21/10), na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 contra o Al-Ain, pela terceira rodada da Conferência Oeste da Champions League Asiática, e deu esperanças aos fãs de ser convocado para vestir a camisa da Seleção Brasileira no próximo mês.

“Depois de 369 dias, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem a alegria de rever Neymar de volta aos gramados. Em seu retorno pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, o craque quase balançou as redes, mesmo com poucos minutos em campo, símbolo de quem continua com sua genialidade e seu talento característicos”, diz o comunicado da entidade.

O Brasil tem dois compromissos na Data Fifa de novembro: diante da Venezuela, em 14 de novembro (uma quinta-feira), às 18h, no Estadio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026; e contra o Uruguai, em 19 de novembro (uma terça-feira), às 21h45, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do torneio continental.

A Seleção Brasileira ocupa o quarto lugar na tabela de classificação, com 16 pontos. Os comandados pelo técnico Dorival Júnior acumulam cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

“Neymar é a representação da magia do futebol brasileiro e cativa fãs de todo o mundo. Torcedores de todo o planeta vestem orgulhosamente camisas da Seleção Brasileira, Santos, PSG, Barcelona e Al-Hilal com o número 10 e o nome de Neymar nas costas”, completa a nota da CBF.

A entidade tem até 27 de outubro para enviar a pré-lista aos clubes. A convocação definitiva será em 1º de novembro.

A lesão de Neymar

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e machucou os meniscos do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias.

Fãs pedem a volta de Neymar à Seleção Brasileira

