Artilheiro de Copa do Mundo disputará competição profissional de tênis (Após se aposentar no futebol, DIego Forlán disputará competições profissionais de tênis)

Melhor jogador e artilheiro com cinco gols da Copa do Mundo de 2010, o uruguaio Diego Forlán está se aventurando em um novo esporte. Aposentado do futebol desde 2019, o ex-atacante disputará o Uruguai Open, torneio profissional de tênis organizado pela ATP que ocorrerá entre os dias 11 e 17 de novembro.

As disputas no tênis para o uruguaio começaram no ano passado. Forlán chegou a se destacar em competições de nível seniors e até venceu o MT 1000 de Lima, em junho deste ano, no torneio de duplas. Agora, o desafio será no nível profissional, contra adversários que tendem a ser mais novos que o ex-atacante de 45 anos.

Diego Forlán disputará o torneio junto de um argentino. O parceiro do ex-atacante será Frederico Coria, que é o atual número 78 do ranking da ATP.

No futebol, o ex-atacante uruguaio teve uma carreira com brilhantes passagens na Europa, principalmente na Espanha. Ele jogou por Independiente (ARG), Manchester United (ING), Villarreal (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Internazionale (ITA), Cerezo Osaka (JAP), Peñarol (URU), Mumbai City (IND) e Kitchee (HKO) e também esteve no futebol brasileiro. Entre 2012 e 2013, Forlán jogou no Internacional.

O ex-atacante foi campeão da Premier League, da Liga Europa e da Copa América, essa pela Seleção do Uruguai. A Copa do Mundo de 2010 foi o grande momento da carreira do jogador, que foi o melhor jogador, o artilheiro e o responsável pelo gol mais bonito do Mundial da África do Sul.

