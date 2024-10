Time faz 78 gols, não sofre nenhum e mesmo assim fica em 2º lugar (Time joga quarta divisão sueca)

O Ängelholms FF Dam, clube que disputa o sexto nível do Campeonato Sueco Feminino de futebol, ficou na segunda posição da Divisão Noroeste mesmo sem ter sofrido um gol sequer em 18 partidas.

A equipe teve uma grande campanha e somou 48 pontos – 15 vitórias, três empates e nenhuma derrota. Além disso, o time marcou 78 gols – média de 4.3 por partida.

No entanto, a expressiva marca não foi o suficiente para terminar à frente do Ljungbyheds IF, que concluiu o campeonato com 49 pontos e 107 gols marcados. A equipe venceu 16 partidas, empatou uma e perdeu uma.

Apenas o primeiro lugar garantia a promoção de divisão de forma direta. Com isso, o Ängelholms FF Dam terá que disputar as classificatórias para assegurar o acesso à quinta divisão.

Classificatórias

O time sueco disputou três partidas nas partidas das classificatórias e continua invicto.

A equipe empatou com o Röstånga IS/Svalövs BK/Kågeröds BoIF por 2 a 2, fora de casa, venceu o mesmo adversário por 6 a 0, em casa, e ficou em igualdade com o Strövelstorps GoIF/IF Salamis, por 1 a 1, em casa.

Futebol feminino na Suécia

Um dos países mais tradicionais no futebol feminino, com duas pratas em Jogos Olímpicos e dois vices em Mundiais, a Suécia conta atualmente com oito divisões nacionais. Confira.

Damallsvenskan (1º nível): 14 clubes

Elitettan (2º nível): 14 clubes

Division 1 (3º nível): 42 clubes

Division 2 (4º nível): 90 clubes

Division 3 (5º nível): +260 clubes

Division 4 (6º nível): +492 clubes

Divsion 5 (7º nível): +516 clubes

Division 6 (8º nível): número não informado

A notícia Time faz 78 gols, não sofre nenhum e mesmo assim fica em 2º lugar foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.