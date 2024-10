Bola de Ouro 2024: os palpites de técnicos e astros do futebol sobre quem ganhará o prêmio (Troféu da Bola de Ouro)

O ganhador da Bola de Ouro 2024, da revista France Football, será conhecido na próxima segunda-feira, 28 de outubro. Trinta jogadores – entre eles o brasileiro Vini Jr, do Real Madrid – concorrem ao prêmio de melhor do mundo.

Diversas personalidades do futebol já apontaram o possível vencedor da disputa. Confira abaixo algumas opiniões.

Cristiano Ronaldo

Ganhador da Bola de Ouro em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, o português Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, não titubeou ao cravar a sua aposta.

“Na minha opinião, Mbappé pode ser o próximo vencedor da Bola de Ouro para os próximos anos”, afirmou CR7, em seu canal no YouTube. Ele também citou Haaland, Bellingham e Lamine Yamal com “muito potencial”.

Em 2023/24, Mbappé marcou 44 gols e deu 10 assistências em 48 jogos pelo Paris Saint-Germain. Pela Seleção da França, disputou 13 partidas e balançou a rede sete vezes.

Em junho de 2024, o Real Madrid anunciou a contratação de Mbappé por cinco anos (até junho de 2029).

José Mourinho e Carlo Ancelotti

Hoje no comando do Fenerbahçe, o técnico português José Mourinho se rendeu ao talento de Vinícius Júnior ao ser perguntado por um canal de televisão da Turquia sobre o favorito à Bola de Ouro.

Quem também fez coro pelo prêmio a Vini Jr foi o seu treinador no Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti.

“Vinícius é Bola de Ouro. Não há dúvidas”, disse Ancelotti à Rádio Cadena SER.

O comandante do Real destacou a participação do brasileiro na fase decisiva da Champions League 2023/24. “Vinícius é muito importante. Quando joga dessa maneira, nesse nível, com essa atitude, é o melhor do mundo, na minha opinião”.

Vini marcou um dos gols do Real Madrid na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, pela final da Liga dos Campeões 2023/24, em 1º de julho.

O ex-atacante do Flamengo terminou a temporada com 24 gols e nove assistências em 39 jogos pelo clube espanhol.

Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho

Três lendas do futebol brasileiro acreditam que Vini Jr será o melhor do mundo em 2024. Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) têm em seus currículos o prêmio da Bola de Ouro.

“Dessa nova geração, dos brasileiros, Vini Junior é a cara do nosso futebol, um jogador cheio de habilidade e decisivo como vimos nessa Champions”, disse Ronaldo, em entrevista à Betfair.

“Ele é um menino muito dedicado. Chegou no Real Madrid e foi para o Real Madrid B para aprender. A gente via que ainda ainda faltava um pouco para ele aprender a fazer o gol. E ele aprendeu! Treinou bastante, se dedicou. Hoje, você vê que ele tem muito mais facilidade de fazer gol. Então, o Vini é um jogador que está de parabéns. Merece a Bola de Ouro”, frisou Rivaldo, em declaração à ESPN.

“Ele vem dando tudo para ganhar, vem conquistando coisas maravilhosas, então o Vinícius é, além de um grande amigo, um grande talento. Acredito que, se não for neste ano, será no próximo ou dentro de pouco tempo”, comentou Ronaldinho Gaúcho ao Sportv.

Neymar

Recuperado de lesão no joelho esquerdo, o atacante Neymar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, elogiou o companheiro de Seleção Brasileira. Segundo o craque, “não tem outro a não ser Vini Jr” para levar a Bola de Ouro.

“Eu amo o Vini. Vini é um grande amigo que o futebol me apresentou. E ele fez uma grande temporada. Jogou muito, com certeza estarei torcendo por ele, para que ele vença a bola de ouro. Acho que para mim não tem outro a não ser ele para ganhar”.

Lionel Scaloni

O técnico da Seleção Argentina preferiu apostar em um atleta de seu país. Para Lionel Scaloni, vencedor da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América em 2024, Lautaro Martínez, centroavante da Inter de Milão, é merecedor da Bola de Ouro.

“Ele (Lautaro) teve um ano espetacular, marcou na final, foi o artilheiro da Copa América e merece isso mais do que ninguém ganhar a Bola de Ouro. Espero que ele consiga, é um menino que aprecio muito e espero que lhe deem essa oportunidade, e se não for agora, virá mais tarde porque ele ainda tem um futuro enorme pela frente”.

Martínez viveu ótima temporada em 2023/24. Pela Inter de Milão, marcou 27 gols em 44 jogos. Na Argentina, contabilizou oito tentos e três assistências em 16 partidas.

A cerimônia da Bola de Ouro 2024 será realizada em 28 de outubro. Veja abaixo a lista dos indicados:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Dibu Martínez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Todos os vencedores da Bola de Ouro

O primeiro vencedor da Bola de Ouro foi o inglês Stanley Matthews, que tinha 41 anos quando recebeu o prêmio, em 1956. O argentino Lionel Messi, com oito troféus, e o português Cristiano Ronaldo, com cinco, são os principais ganhadores.

1956 – Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958 – Raymond Kopa (França)

1959 – Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1960 – Luis Suárez (Espanha)

1961 – Omar Sivori (Argentina)

1962 – Josef Masopust (Tchéquia)

1963 – Lev Yashin (Rússia)

1964 – Denis Law (Escócia)

1965 – Eusébio (Portugal)

1966 – Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 – Flórián Albert (Hungria)

1968 – George Best (Inglaterra)

1969 – Gianni Rivera (Itália)

1970 – Gerd Müller (Alemanha)

1971 – Johan Cruijff (Holanda)

1972 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 – Johan Cruijff (Holanda)

1974 – Johan Cruijff (Holanda)

1975 – Oleg Blokhin (Ucrânia)

1976 – Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 – Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 – Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 – Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 – Paolo Rossi (Itália)

1983 – Michel Platini (França)

1984 – Michel Platini (França)

1985 – Michel Platini (França)

1986 – Igor Belanov (Ucrânia)

1987 – Ruud Gullit (Holanda)

1988 – Marco Van Basten (Holanda)

1989 – Marco Van Basten (Holanda)

1990 – Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 – Jean-Pierre Papin (França)

1992 – Marco Van Basten (Holanda)

1993 – Roberto Baggio (Itália)

1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Mathias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (Tchéquia)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não teve premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

