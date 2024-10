Lanús perde último jogo antes de duelo com Cruzeiro pela Sul-Americana (Lanús 0 x 2 Independiente)

O Lanús perdeu por 2 a 0 para o Independiente, nesta sexta-feira (18/10), no Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, pela 18ª rodada do Campeonato Argentino. Esse foi o último compromisso da ‘Granada Grená’ antes do início do retorno da Copa Sul-Americana.

Cruzeiro e Lanús se enfrentarão na semifinal do torneio continental. A partida de ida da chave será disputada na quarta-feira que vem, a partir das 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Leia: Capitão do Cruzeiro, Romero reage à provocação feita por goleiro do Lanús

Os times voltam a duelar uma semana depois, no mesmo horário, na casa do Lanús. Se passar de fase, o Cruzeiro jogará a final contra o vencedor de Corinthians x Racing, da Argentina.

A decisão da Sul-Americana está marcada para 23 de novembro (sábado), na Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Seca do Lanús

Não é nada boa a fase do Lanús. A equipe portenha não vence um jogo desde 21 de agosto. O último triunfo grená foi por 3 a 1 sobre a LDU, em casa, na ida das oitavas de final da Sul-Americana. Depois disso, os argentinos empataram seis vezes e perderam três.

A notícia Lanús perde último jogo antes de duelo com Cruzeiro pela Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.