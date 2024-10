Herói de título europeu reage à indicação à Bola de Ouro: ‘Loucura’ (Ademola Lookman, atacante da Atalanta)

Um dos 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, foi decisivo em uma conquista continental. Ademola Lookman, atacante de 24 anos nascido na Inglaterra e com nacionalidade nigeriana, marcou os três gols da Atalanta, da Itália, na vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, da Alemanha, na final da Liga Europa 2023/24, em 22 de maio.

Lookman entrou para a história da Atalanta, que, antes de levantar a taça da Liga Europa, tinha como título mais importante a Copa da Itália em 1962/63. Além disso, o clube de Bérgamo impôs a primeira derrota da temporada ao Leverkusen, ganhador invicto do Campeonato Alemão (28 vitórias e seis empates) e da Copa da Alemanha (seis vitórias em seis jogos).

“É incrível a sensação de vencer uma equipe que ninguém conseguiu derrotar durante toda a temporada, um grande troféu e uma medalha ao redor do meu pescoço. Então, (Gian Piero) Gasperini (técnico da Atalanta) se aproximou de mim e disse que em poucos dias eu entraria para a história do futebol – eu também estava atordoado”, iniciou.

“Marcar um hat-trick em uma final de copa europeia, jogando por um time de uma cidade tão pequena como Bérgamo, é realmente algo especial. Claro, é uma grande honra para mim, mas também trabalhei extremamente duro para me juntar ao Atalanta e alcançar esse nível”, continuou o jogador, que usou a expressão “pura loucura” para descrever a sensação de concorrer ao prêmio de melhor do mundo.

“Mais tarde, quando vi meu nome na lista dos trinta candidatos à Bola de Ouro, pensei que era pura loucura. Ser o único jogador africano nomeado torna essa loucura ainda mais especial. Claro, é uma enorme honra para mim – estou muito orgulhoso de ter alcançado isso, e quando reflito sobre onde eu estava antes e onde cheguei”. Ademola Lookman, em entrevista à France Football

Escolha pela Seleção da Nigéria

Ademola Lookman iniciou sua trajetória no futebol no Charlton Athletic. Posteriormente, passou por Everton, RB Leipzig (Alemanha), Fulham, Leicester City e, por fim, Atalanta.

O atleta jogou nas seleções de base da Inglaterra e conquistou a Copa do Mundo Sub-20 de 2017, porém optou por representar a equipe principal da Nigéria. Ele justificou a escolha à “conexão pessoal próxima” com a nação de mais de 200 milhões de habitantes no continente africano.

“Cresci em Londres, onde em áreas como Peckham e Camberwell, existem diversas pequenas comunidades nigerianas – pessoas de várias origens e culturas. No entanto, há uma grande comunidade nigeriana, que eu chamo de “Pequena Lagos” – tenho também recordações muito boas dela. Embora eu tenha jogado pela Inglaterra em níveis juniores e ganhado a Copa do Mundo sub-20 em 2017, ainda mantenho uma conexão pessoal próxima com a Nigéria. Com o tempo, percebi que em nível senior, é melhor para mim jogar pela Super Águia, pois é isso que meu coração me diz”.

Números de Ademola Lookman

Em 2023/2024, Ademola Lookman fez 22 gols e deu 12 assistências em 59 jogos. Pela Atalanta, balançou a rede 17 vezes – 11 no Campeonato Italiano, uma na Copa da Itália e cinco na Liga Europa. Com a camisa da Nigéria, anotou três tentos na Copa Africana de Nações (sua seleção foi vice-campeã), um no qualificatório para o torneio e um em amistoso.

Na carreira, o atacante de beirada soma 76 gols em 308 partidas oficiais (confira os números abaixo).

Atalanta – 85 jogos, 35 gols, 19 assistências

Leicester City – 42 jogos, 8 gols, 6 assistências

Fulham – 35 jogos, 4 gols, 4 assistências

RB Leipzig – 23 jogos, 5 gols, 3 assistências

Everton – 48 jogos, 4 gols, 2 assistências

Charlton – 49 jogos, 12 gols, 3 assistências

Seleção da Nigéria – 26 jogos, 8 gols, 3 assistências

Os indicados ao Bola de Ouro

A cerimônia da Bola de Ouro 2024 será em 28 de outubro. Veja a lista de concorrentes:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rúben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Dibu Martínez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (Girona)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

