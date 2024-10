Eliminado pelo Atlético, time argentino perde técnico após pênalti polêmico (Romagnoli é um dos grandes ídolos do San Lorenzo)

Eliminado pelo Atlético nas oitavas de final da Copa Libertadores, o San Lorenzo precisará ir ao mercado em busca de um novo treinador. Isso porque, no último fim de semana, Leandro Romagnoli renunciou ao cargo após o empate por 1 a 1, fora de casa, diante do Godoy Cruz.

Aos 49 minutos da segunda etapa, o San Lorenzo teve a oportunidade de sair na frente com um pênalti. Contudo, o atacante Francisco Fydriszewski deu uma cavadinha e desperdiçou a cobrança, causando a revolta do treinador.

Após a partida, Romagnoli revelou que havia definido um cobrador de pênaltis para a equipe, mas os jogadores em campo decidiram que Fydriszewski deveria bater.

Leandro Romagnoli le comunicó en la tarde de hoy al presidente Marcelo Moretti su decisión de dejar de ser el técnico de San Lorenzo.



Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar… pic.twitter.com/FKl37BtqdX — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 13, 2024

“Eu joguei por 20 anos. Tinha um jogador designado. Era o Iker (Muniain). Mas no campo de decidiram que o ‘Polaco’ (Fydriszewski) bateria”, disse o treinador.

Romagnoli ainda se mostrou revoltado com a forma que Fydriszewski bateu o pênalti: “Se soubesse que ele iria cavar, entrava no campo e falava: ‘Não faça isso’. São decisões, têm as boas e as ruins”.

“É preciso entender a situação do clube, as vezes isso não acontece. Tem que ressaltar: estamos em um clube grande como o San Lorenzo, temos que saber o que está em jogo” Leandro Romagnoli

Leandro Romagnoli jogou pelo San Lorenzo durante a maior parte da carreira e se consagrou como um dos grandes ídolos do Ciclón. Em 2018, se aposentou e começou a preparação para se tornar treinador no próprio clube, o qual comandou como interino em algumas oportunidades até ser oficializado como técnico do profissional neste ano.

Demissão de Romagnoli do San Lorenzo

De acordo com a imprensa argentina, logo que terminou o confronto contra o Godoy Cruz, o então técnico do Ciclón procurou a diretoria para entregar seu cargo. Horas depois, através de seus canais oficiais, o San Lorenzo confirmou a situação.

Apesar do contexto, as palavras do comunicado oficial mostram um profundo carinho com nome que, nos tempos de jogador, criou forte vínculo com a representação de Boedo.

“Só temos palavras de agradecimento a Pipi e sua equipe técnica pelo trabalho, dedicação e, principalmente, por sempre priorizar as necessidades do San Lorenzo acima de tudo. Com a dor de que o jogador mais vencedor de nossa história não continuará no clube, nos despedimos com a certeza de que, no futuro, nossos caminhos se encontrarão novamente”, descreve um trecho do pronunciamento.

Na função de treinador, Romagnoli claramente se mostrou com estilo oposto ao seu antecessor, Rubén Darío Insúa. Enquanto o ocupante anterior do cargo priorizava uma defesa sólida e ações certeiras no ataque, a ideia de Pipi era ter o controle da situação via posse de bola e trabalho ofensivo com volume de criação.

Reincidente

No campo das ideias, a situação parecia clara. Todavia, os resultados foram modestos de maneira que esta não foi a primeira oportunidade onde Leandro Romagnoli se mostrou inclinado a deixar a função.

Pouco antes do confronto de ida nas oitavas da Libertadores, frente ao Atlético, Romagnoli chegou a colocar seu cargo à disposição. Na oportunidade, ele foi convencido pela alta cúpula a permanecer. Assim, ele angariou retrospecto de sete vitórias, oito empates e dez derrotas ao longo de 25 compromissos na temporada.

