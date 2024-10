Equador e Paraguai empatam sem gols pelas Eliminatórias (Equador e Paraguai não balançaram as redes do Estádio Casa Blanca)

Equador e Paraguai se enfrentaram no Estádio Casa Blanca, em Quito, nesta quinta-feira (10/10), e empataram por 0 a 0, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, o Equador chegou aos 12 pontos, na quarta colocação da competição. Já o Paraguai alcançou 10 tentos, na oitava posição.

Pertencentes a clubes rivais no futebol brasileiro (Derby Paulista), o equatoriano Félix Torres e o paraguaio Gustavo Gómez se enfrentaram novamente, desta vez por suas seleções.

Próximos jogos

O Equador volta aos gramados na próxima terça-feira (15/10), às 20h30 (de Brasília), quando visita o Uruguai, no Estadio Centenario. No mesmo dia, às 20h, o Paraguai recebe a Venezuela no Monumental. Ambos os duelos pela 10ª rodada das Eliminatórias.

O jogo

Em jogo de poucas emoções, o Paraguai quase abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicial. Após cobrança longa de lateral na área, a bola foi escorada e, de primeira, Enciso finalizou com a perna direita, forte, mas o goleiro Galíndez fez milagre e evitou o tento.

O Equador respondeu aos 42 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela direita, Enner Valencia, do Internacional, bateu forte, no canto esquerdo, mas Gatito Fernández, que atua no Botafogo, defendeu.

