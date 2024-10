Ídolo do Atlético, Ronaldinho Gaúcho se torna acionista de clube dos EUA (Ronaldinho Gaúcho se tornou acionista do Greenville Triumph SC, dos Estados Unidos)

Ronaldinho Gaúcho se tornou acionista de um clube de futebol dos Estados Unidos. O anúncio do ídolo do Atlético, do Barcelona e da Seleção Brasileira foi feito pela própria agremiação nas redes sociais.

“O Greenville Triumph e o Greenville Liberty anunciaram hoje que o ícone global do futebol Ronaldinho Assis se juntou ao grupo de proprietários do clube. Conhecido por seu talento excepcional, criação criativa e carreira ilustre, Ronaldinho traz uma riqueza de conhecimento de futebol e uma presença internacional para o Greenville Pro Soccer (GPS)”.

De acordo com o Greenville Triumph, Ronaldinho assinou o acordo na Bolsa de Valores de Nova York nesta quarta-feira, 9 de outubro. O icônico camisa 10 se junta ao grupo de proprietários composto por Joe Erwin e sua esposa, Gretchen; Wallace Cheves; William M. Webster, IV; Rick Pennell; Jim Casey; Doug Erwin e Shannon Wilbanks.

O Greenville Triumph é o time masculino do grupo, enquanto o Greenville Liberty disputa as competições de futebol feminino.

O que disse Ronaldinho?

Ao anunciar Ronaldinho, o Greenville considerou o investimento como um “endosso poderoso do que a organização construiu durante os últimos seis anos”. A instituição ressaltou a capacidade do ex-camisa 10 do Barcelona de “trazer reconhecimento internacional os times Triumph e Liberty, bem como para o Upstate South Carolina”.

O craque, por sua vez, destacou a oportunidade de revelar jovens talentos no futebol dos Estados Unidos. “A ênfase que o Greenville Triumph e o Liberty colocam no jogo juvenil por meio dos times da academia juvenil masculina e feminina, e o nível de excelência competitiva do time profissional Triumph e do time pré-profissional Liberty são impressionantes”.

“Para mim e o nosso grupo, esta é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol em todas as idades e níveis e fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas.” Ronaldinho Gaúcho, novo acionista do Greenville Triumph e do Greenville Liberty

O ex-jogador Roberto de Assis Moreira, irmão e parceiro de negócios de Ronaldinho, também exaltou a novidade: “Em nossas visitas a Greenville, reunindo-nos com a equipe sênior da Triumph e da Liberty, ficamos encantados com sua comunidade linda, calorosa e acolhedora. Sua proximidade com Atlanta, uma cidade-chave para a próxima Copa do Mundo, faz desta uma área importante para a expansão contínua do esporte nos Estados Unidos”.

