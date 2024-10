crédito: No Ataque Internacional

Filha de campeão do mundo assina com Juventus (Atleta tem 15 anos)

A jovem italiana Dorotea, filha do campeão mundial Alessandro Del Piero, assinou com a Juventus e vai jogar nas categorias de base do clube.

A garota de 15 anos vai atuar na equipe sub-15 do time italiano. Anteriormente, ela teve defendeu times nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o ex-atleta e a esposa, Sonia Amoruso, celebraram, nessa quarta-feira (9/10), a conquista da filha.

“Dorotea, você nos deixa muito orgulhosos todos os dias com sua bondade, trabalho duro e determinação”, inicia.

“Sempre trabalhe pesado, seja honesta, e orgulhosa de quem você é. Você ainda tem um longo caminho, continue pressionando para alcançar seus sonhos”, finaliza.

Carreira de Del Piero

O ex-jogador passou a maior parte da carreira na Juventus. Lenda do clube, foram 705 partidas, com 290 gols.

Del Piero conquistou seis Campeonatos Italianos (1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003 e 2011/2012), uma Champions League (1995/1996), entre outras taças.

O ex-atleta tem 91 jogos disputados pela Itália, com 27 gols marcados. Pela seleção, ele foi campeão da Copa do Mundo de 2006.

