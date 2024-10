‘Brasil encontrou o novo Dida’: quem é o goleiro que tira suspiros da mídia europeia? (Kauã Santos, goleiro do Eintracht Frankfurt)

O goleiro Kauã Santos, do Eintracht Frankfurt, tem arrancado suspiros da mídia europeia após as atuações de destaque no clube alemão. Desde que assumiu a titularidade, o time segue invicto – quatro vitórias e dois empates -, além disso, briga pelas primeiras posições na Bundesliga.

O colunista Sergio Hoyos, do jornal AS, rasgou elogios ao goleiro de 21 anos, cria do Flamengo: “Uma nova joia brasileira irrompeu no futebol europeu”, escreveu o jornalista, que intitulou a matéria de “Brasil encontrou o novo Dida.”

O goleiro chegou ao Frankfurt em 2023. Ele não chegou a estrear pelo profissional do Flamengo. O clube alemão desembolsou cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,1 milhões) para contar com o atleta. Kauã teve oportunidades no time B e começou esta temporada como reserva. A chance da titularidade veio quando Kevin Trapp saiu lesionado na partida contra o Wolfsburg , correspondente na 3ª rodada da Bundesliga.

Na última rodada, que enfrentou o Bayern, o goleiro fez dez defesas e evitou um gol. Ele ajudou o elenco no empate por 3 a 3.

Contudo, tudo indica que Trapp continuará como primeira opção quando estiver recuperado da lesão, pela sua hierarquia e pela sua consistência nos últimos anos. No entanto, o treinador pode optar por alternar em torneios diferentes.

Por fim, o colunista também opinou que Kauã pode ter vaga na Seleção: “Pela idade e projeção, Kauã Santos levantou a mão para ser um dos principais candidatos a ocupar a meta na próxima década.”

Kauã no Flamengo

Kauã integrou o Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. Ele foi campeão do brasileiro sub-20 com o rubro-negro, além de ter levantado o troféu pelo Sul-Americano Sub-20 com o Brasil, ano passado.

