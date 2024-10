Vini Jr sentiu o ombro direito após cair de mal jeito na vitória do Real sobre o Villareal por 2 a 0; quadro clínico do atacante foi atualizado neste domingo (6/10)

Real Madrid informa lesão de Vini Jr na véspera da apresentação da Seleção

A Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (7/10), em São Paulo. O Brasil enfrenta Chile e Peru nos próximos dias 10 e 15 de outubro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na véspera, neste domingo (6/10), o Real Madrid informou uma lesão do brasileiro Vinicius Junior. Em comunicado via redes sociais, o clube espanhol declarou, após diagnóstico, que o atacante sofreu uma lesão cervical. Após marcar um belo gol na vitória do Real por 2 a 0 em cima do Villarreal pelo Campeonato Espanhol, Vini Jr deixou o campo sentindo dores no ombro direito e no pescoço. Ele caiu de mal jeito em uma disputa de bola. Leia também: Pogba deve rescindir com Juventus e planeja atuar na MLS, diz jornal Ainda em nota, o Real Madrid disse que o progresso de Vini Jr está sendo monitorado. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não se manifestou sobre o quadro clínico do brasileiro nem informou se o jogador terá condições de atuar nas partidas.

Desfalques da Seleção

Até o momento, a Seleção Brasileira sofreu três mudanças na convocação original. Nesse sábado (5/10), Alisson sofreu uma lesão na coxa esquerda em partida pelo Liverpool e deu lugar a Weverton, do Palmeiras.

Antes disso, Guilherme Arana e Bremer já haviam sido confirmados como desfalques de Dorival Júnior para a Data Fifa.

O lateral-esquerdo do Atlético sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o zagueiro da Juventus rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Alex Telles, do Botafogo, e Beraldo, do PSG, foram os escolhidos para as vagas.

Jogos do Brasil

Nos dias 10 e 15 de outubro, o Brasil enfrenta Chile e Peru pelas rodadas 9 e 10 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro confronto ocorrerá no Estádio Nacional de Chile, às 12h da próxima quinta-feira (10/10). Posteriormente, na terça-feira (15/10), a partir das 21h45, o Brasil enfrentará o Peru na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.



