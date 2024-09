crédito: No Ataque Internacional

Ex-Atlético e Cruzeiro, Felipão visita Al-Nassr e revela conversa com Cristiano Ronaldo

Ex-técnico de Atlético e Cruzeiro, Felipão visitou o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo neste domingo (29/9). O encontro foi divulgado pelo clube da Arábia Saudita nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que o treinador conversou com brasileiros do clube, como o goleiro Bento e o meia Anderson Talisca, além de encontrar o atual comandante da equipe, o italiano Stefano Pioli.

“A primeira impressão que eu tive foi de organização e bom trabalho. Eu conversei bastante com o treinador atual e fiquei impressionado pela qualidade e nível da conversa que tive com ele”, disse.

Encontro com Cristiano Ronaldo

Felipão também revelou o teor da conversa que teve com o atacante Cristiano Ronaldo. Ambos trabalharam juntos entre 2003 e 2008, período em que o técnico esteve à frente da Seleção Portuguesa.

“E depois (fiquei) muito mais impressionado, contente e feliz porque o Cristiano me disse: ‘professor, eu estou muito feliz aqui no Al-Nassr, estou vivendo muito bem’. Era isso que eu precisava ouvir de um menino que trabalhou comigo anos atrás”. Felipão

Aos 39 anos, CR7 está no Al-Nassr desde dezembro de 2022. Pelo clube saudita, o português marcou 70 gols em 77 jogos.

Felipão, por sua vez, está sem clube desde que deixou o Atlético. Ele dirigiu o clube mineiro em 41 jogos entre 2023 e 2024, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

