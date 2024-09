Diretor detalha valores que metas de Endrick no Real Madrid geram ao Palmeiras (Endrick, atacante do Real Madrid)

João Paulo Sampaio, diretor de base no Palmeiras, revelou o valor que o clube paulista pode receber caso Endrick consiga concretizar metas no Real Madrid.

Em entrevista ao programa ‘El Chiringuito’, da Espanha, o funcionário do alviverde contou detalhes sobre as cláusulas da venda do jogador, revelado no Palmeiras.

“Com todos os objetivos e taxas pode chegar aos 72 milhões de euros (R$ 438 milhões na cotação atual)”, inicia.

“As cláusulas são de gols e assistências. Cada cinco gols são 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 9,1 milhões) … Até chegar a um total de 60 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação atual)”, adiciona.

“A primeira convocação com a Seleção Brasileira foram mais 1,5 milhões de euros….Acho que se ganhar a Bola de Ouro creio que não há cláusulas”, finaliza.

Compra

O Real Madrid oficializou a compra do jovem brasileiro em 2022 por cerca de 35 milhões de euros fixos que podem chegar até 72 milhões de euros.

O jogador só se apresentou ao clube em julho deste ano, após completar 18 anos.

Endrick pelo Real Madrid

Ainda em busca de espaço na equipe do treinador Carlo Ancelotti, Endrick disputou seis jogos pelo clube espanhol, com dois gols marcados.

A notícia Diretor detalha valores que metas de Endrick no Real Madrid geram ao Palmeiras foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.