Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileiro (Jogo será em São Paulo)

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (21/9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Corinthians está na 17° posição no torneio, com 25 pontos. Nas últimas cinco partidas que disputou, foram três vitórias e duas derrotas. O duelo desse sábado pode marcar a estreia do holandês Memphis Depay pelo time paulista.

Já o Atlético-GO está na última colocação, com 18 pontos. Nos cinco duelos mais recentes, a equipe ganhou dois e perdeu três.

Corinthians x Atlético-GO: onde assistir

A partida entre Corinthians e Atlético-GO será transmitida na televisão fechada pelo Premiere.

Corinthians x Atlético-GO: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Fagner, Raniele, José Martínez, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Shaylon, Campbell e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Umberto Louzer.

Corinthians x Atlético-GO: arbitragem

Árbitro : Arthur Armendro Neto (SP)

: Arthur Armendro Neto (SP) Auxiliares : Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC)

: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

