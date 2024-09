Ex-árbitro revela que não puniu Messi com cartão para ganhar presente do jogador

Ex-árbitro revela que não puniu Messi com cartão para ganhar presente do jogador (Messi, um dos maiores jogadores da história)

O ex-árbitro chileno Carlos Chandia revelou que não puniu Messi com cartão amarelo em partida para ganhar presente do jogador.

Na semifinal da Copa América entre Argentina e México em 2007, o jogador ficaria de fora da final, contra o Brasil, caso recebesse um cartão.

Em entrevista à ESPN, Chandia afirmou que o meia-atacante deveria ter sido advertido em um lance da partidas, mas optou por não punir o argentino.

“Do nada Messi domina uma bola e ela toca na mão dele, mas no meio do campo. Não havia chance de gol para o México ou algo do tipo”, inicia.

“Disse para ele: ‘Isso é para amarelo, vai custar sua camisa’ e não mostrei o cartão amarelo para ele”, conta.

“Ele me deu a camisa no vestiário depois. Na verdade, ele queria me dar a camisa ainda no gramado. E disse: ‘Não, não, não. Me de no vestiário depois’. Aí ele foi lá e deixou a camisa para mim”, afirma.

A Argentina superou o México por 3 a 0 na ocasião, com gols do lateral Gabriel Heinze, o meio-campista Riquelme e Messi.

Final Copa América 2007

Na decisão do campeonato, Messi foi titular na partida. Porém, o Brasil venceu a Argentina por 3 a 0, com gols de Júlio Baptista, Daniel Alves e Ayala (contra).

