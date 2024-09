Manchester City para em goleiro e empata com a Inter de Milão em reencontro na Champions (City e Inter de Milão empataram por 0 a 0)

Renan Liskai/UOL Folhapress – Manchester City e Inter de Milão não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira (18), no Etihad Stadium, pela 1ª rodada da Champions League.

Sommer foi o nome do jogo. O goleiro suíço da Inter de Milão fez boas defesas, principalmente no segundo tempo, e segurou o zero no placar.

Cada equipe foi melhor em um dos tempos na Inglaterra, mas sem muito brilho. Os italianos levaram mais perigo na etapa inicial, e os ingleses na segunda.

Manchester City e Inter de Milão voltaram a se enfrentar após decidirem a Champions League na temporada 2022/23. Naquela ocasião, em Istambul, os ingleses levaram a melhor, vencendo por 1 a 0.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League no dia 1° de outubro, às 16h (de Brasília). O Manchester City visita o Slovan Bratislava, e a Inter de Milão recebe o Estrela Vermelha.

O JOGO

O primeiro tempo teve Inter ‘chuta-chuta’ e City ao seu estilo. Os primeiros 45 minutos no Etihad Stadium tiveram os visitantes melhores. A Inter tratou de resolver rápido as suas jogadas e deu trabalho para Ederson e a defesa do Manchester City, ainda que algumas tentativas passassem longe do gol. Os mandantes, por sua vez, insistiram nas muitas trocas de passes e quase não finalizaram.

O Manchester City melhorou na etapa final, mas Sommer manteve tudo como estava. A equipe mandante chegou mais vezes ao ataque e deixou a defesa da Inter preocupada. Sommer foi fundamental para os visitantes com defesas em finalizações de todos os lados do campo. Os contra-ataques rápidos dos italianos já não funcionaram mais. A efetividade não foi o ponto forte de nenhum dos times no Etihad Stadium.

Nada de recorde para Haaland

O atacante norueguês chegaria aos 100 gols em 104 jogos com a camisa do Manchester City se marcasse no confronto e se tornaria o jogador mais rápido a ir às redes 100 vezes em clubes europeus. A marca pertence a Cristiano Ronaldo, que conseguiu o feito em 105 partidas pelo Real Madrid.

