Madame Cacilda prevê mudança de ciclo no Cruzeiro: ‘Vai se enterrar’ (Madame Cacilda utilizou as cartas do tarô para prever o destino do Cruzeiro)

O time comandado por Fernando Seabra passa por um período de instabilidade. Afinal, o Cruzeiro não vence duas partidas seguidas desde julho. A equipe não emplacou mais uma sequência positiva depois que derrotou Juventude (2 a 0), no dia 24 daquele mês, e Botafogo (3 a 0), no dia 27, ambas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Em agosto, inclusive, o time celeste ficou quatro jogos consecutivos sem vencer. Na Série A, perdeu para o Fortaleza (2 a 1) e empatou com o Atlético (0 a 0). Na sequência, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi derrotado pelo Boca Juniors (1 a 0). Depois, novamente pelo Brasileiro, empatou com o Vitória (2 a 2).

O alívio para o Cruzeiro veio com a vitória sobre o Boca (2 a 1), no jogo de volta da competição internacional. Com esse placar, os times decidiram a vaga nos pênaltis, e a Raposa avançou ao bater a equipe argentina por (5 a 4). No entanto, o fim de agosto foi marcado por dois jogos seguidos contra o Internacional sem triunfos pelo Brasileiro. Primeiro perdeu (1 a 0), fora de casa, e depois empatou (0 a 0), no Mineirão.

O início de setembro foi marcado por vitória sobre o Atlético-GO (3 a 1). Contudo, no último domingo, o time de Seabra perdeu para o São Paulo (1 a 0).

Madame Cacilda prevê mudança de ciclo

De acordo com a vidente Madame Cacilda, o período de instabilidade do Cruzeiro vai acabar a partir do jogo contra o Libertad. Nesta quinta-feira (19/9), a partir de 21h30, o time celeste encara a equipe paraguaia no Defensores del Chaco, pela ida das quartas de final da Sul-Americana.

Em um vídeo publicado no YouTube, Madame Cacilda utilizou o tarô para descobrir o futuro do Cruzeiro. Três cartas foram sorteadas para representar o time celeste na consulta: “Caixão”, “Pássaros” e “Casa”. A taróloga explicou que essa combinação demonstra o início de um novo ciclo favorável para a Raposa. Sendo assim, segundo ela, a equipe vai “enterrar” a má fase.

“Casa é uma carta boa. Significa saúde, prosperidade, estabilidade. Vai se enterrar esse ciclo, e vai começar um ciclo de mudança, renovação, alegria, felicidade. Vai haver muitas oportunidades, resta a eles [jogadores] aproveitarem, podem voar muito alto ainda, adquirir muito sucesso, tem que ter pesistência. Três cartas muito boas para o Cruzeiro”, destacou.

Ainda de acordo a vidente, o Libertad não terá chances contra o Cruzeiro. O time paraguaio saiu com as seguintes cartas na consulta do tarô: “Chicote”, “Estrela” e “Rato”.

“O rato e o chicote são cartas extremamente negativas. O rato traz perda, prejuízo, desgaste, frustração, uma carta muito ruim. O chicote vem trazendo discórdia, conflito, opressão, confusão e precisa ter uma cabeça muito fria para revertar a situação. É uma carta de sofrimento”, destacou.

A notícia Madame Cacilda prevê mudança de ciclo no Cruzeiro: ‘Vai se enterrar’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.