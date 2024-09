crédito: No Ataque Internacional

Vitor Roque cita inspiração em ex-atacante do Atlético ao ser apresentado no Betis

Apresentado pelo Real Betis-ESP nesta segunda-feira (16/9), o atacante Vitor Roque comentou a inspiração em Ricardo Oliveira, ex-jogador do Atlético, que defendeu o clube espanhol em três temporadas.

O ex-centroavante, inclusive, enviou um vídeo que foi mostrado ao jovem brasileiro durante o evento na Espanha. Ricardo desejou boa sorte ao reforço do Betis e demonstrou confiança em seu potencial.

“Como está, craque? É com muita alegria que venho, por meio deste vídeo, te desejar muita sorte com a camisa do Betis. Tenho certeza que vai demonstrar todo o seu potencial que nós já conhecemos. Vai sentir o que é esse sentimento verde e branco. A torcida te dará tudo, apoiam durante toda a partida. E estou seguro que dentro de campo você deixará tudo”, disse.

O que Vitor Roque disse sobre Ricardo Oliveira?

Ao longo da coletiva, Vitor Roque disse que Ricardo Oliveira era uma inspiração no novo clube. O ex-atacante do Atlético defendeu o Betis em 70 jogos e marcou 38 gols entre 2004 e 2006, e em 2009.

“Um atacante com muitos gols. Que eu possa repetir os gols que ele marcou aqui, e que também possa ser feliz como ele”, afirmou.

Aos 19 anos, Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Betis até o fim desta temporada. Ele marcou seu primeiro gol pelo time na sexta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Leganés, pelo Campeonato Espanhol.

Ricardo Oliveira no Atlético

Ricardo Oliveira também fez sucesso no Atlético, com 37 gols em 110 partidas entre 2018 e 2020, quando deixou o clube para defender o Coritiba. Ele se aposentou no ano passado, após passagem pelo Brasília.

