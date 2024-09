DNA: mãe de suposta filha de Neymar reclama de atraso e falta de dinheiro para exame (Neymar e Gabriella Gáspár)

Neymar está a um DNA de confirmar ou não a paternidade de mais uma filha. No entanto, o exame ainda não foi feito por alguns atrasos no processo judicial, segundo a mãe da menina, Gabriella Gáspár.

Em suas redes sociais, a ex-modelo húngara desabafou sobre o caso e alegou falta de recursos financeiros para resolver a situação sem aguardar a decisão. “Como muitas pessoas (sabem), Jázmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Infelizmente, não pensei que duraria tanto tempo.”

“Seria mais rápido se fosse no Brasil. Infelizmente não consigo resolver isso. Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jázmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sob a confidencialidade do tribunal, pelo que não posso dar muitas informações”, publicou em seu story no Instagram.

Na publicação, Gabriella Gáspár ainda afirmou ter certeza da paternidade. “Tenho 100% de certeza que Jázmin é filha de Neymar. (…) Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração. Se ele quisesse resolver esta situação, já a teria resolvido.”

“Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA. Estamos esperando há muito tempo. Espero que todos entendam que não depende de mim”, finalizou.

O caso

Jásmiz Zoe, suposta filha de Neymar, tem 10 anos e mora com a mãe em Budapeste, na Hungria. A criança, segundo as alegações de Gabriella, seria fruto de um relacionamento rápido entre ela e o jogador na Bolívia, em 2013, quando a Seleção Brasileira estava no país para um amistoso.

Neymar, atualmente jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, já fez a coleta de material para o teste de DNA, em Belo Horizonte. Porém, há atraso para o resultado devido a ausência de material da criança, em razão das dificuldades judiciais.

Na Justiça desde janeiro deste ano, Gabriella pede pensão de 30 mil euros (mais de R$ 180 mil na cotação atual) e pagamento retroativo de todos os custos que teve nos últimos dez anos, o que gira em torno de R$ 20 milhões, segundo a Folha.

Quarta paternidade

Se confirmada a paternidade, Jásmiz Zoe será a quarta filha de Neymar. Davi Lucca, de 12 anos, foi o primeiro filho do jogador brasileiro. Ele é fruto do relacioanmento do atacante com Carol Dantas.

Mavie, de 11 meses, nasceu em outubro do ano passado e é filha da modelo Bruna Biancardi, com que Neymar mantém relacionamento amoroso até hoje. Helena é a caçula e chegou ao mundo há pouco mais de dois meses. Ela é filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

