Vitor Roque faz o primeiro gol pelo Betis e estabelece meta de artilharia (Vitor Roque marcou o primeiro gol pelo Betis )

O atacante Vitor Roque marcou o primeiro gol com a camisa do Betis nesta sexta-feira (13/9). O cria de América e Cruzeiro balançou as redes na vitória contra o Leganés, por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi disputada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha.

Acionado no segundo tempo do jogo, Vitor Roque marcou aos 41 minutos. O gol do brasileiro foi gerado em jogada de contra-ataque, na qual ele recebeu a bola livre após rebote do goleiro e só teve o trabalho de colocá-la no fundo da rede.

Após o confronto, o centroavante comemorou o gol marcado: “Nem nos melhores sonhos imaginei que iria estrear em casa com um gol. Estou muito feliz e vou continuar trabalhando. É um sonho que se tornou realidade. Obrigado ao Betis por me dar essa oportunidade e aos torcedores pela ovação. É importante ter marcado para ganhar confiança”.

O jovem de 19 anos revelou ter uma meta de gols para a temporada, mas não quis dizer o número exato. “Tenho (meta de gols), mas não vou falar. (Mais de 10? – questionou um repórter) Claro”, disse o atacante.

Emprestado pelo Barcelona, Roque fez apenas o segundo jogo pelos Verdiblancos. A estreia dele havia sido em 1º de setemebro, na derrota por 2 a 0 para o Real Madrid, no Santiago Bernabeu, pela quarta rodada.

A notícia Vitor Roque faz o primeiro gol pelo Betis e estabelece meta de artilharia foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.