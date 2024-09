Jogador que atuou pela Seleção da França será julgado por denúncia de abuso sexual

crédito: No Ataque Internacional

Jogador Wissam Ben Yedder, revelado pelo Toulouse e com passagem pela Seleção da França, será julgado no próximo domingo (15/9), na França, por uma acusação de violência sexual.

“Depois de conhecer a vítima em uma festa, supostamente tentou abusar dela em seu carro em diferentes ocasiões”, explica o jornal L’Equipe.

Essa não é a primeira vez que o atleta se envolve em um caso do tipo. Em maio de 2023, ele foi acusado de violação e agressão sexual contra duas jovens de 18 e 19 anos.

Segundo informação do Footmercato, Ben Yedder teria supostamente pago 1,6 milhões de euros (cerca de 9,87 milhões de reais na cotação atual), em um acordo com outra mulher que teria sido vitima de abuso por parte do jogador.

Ben Yedder está sob a vigilância policial e não pode deixar a região dos Alpes Marítimos, local em que teria ocorrido o crime.

O jogador está sem clube desde julho deste ano, com o fim do contrato que tinha com o Mônaco.

