Jornal aponta filho de astro da Série A como grande promessa na base do Real Madrid (Atleta tem mais de 150 gols nas categorias de base)

Enzo Alves, filho do lateral-esquerdo Marcelo, foi exaltado e apontado como uma das principais promessas da base do Real Madrid por veículo de imprensa espanhol.

O jornal Marca, elogiou o jovem atacante, de 14 anos, afirmou que o jogador tem dado sinais de evolução e diz que há uma grande expectativa sobre o futuro do atleta.

“Boas finalizações, bom jogo de costas, inteligente em seus movimentos, habilidoso no um contra um, grande participação no jogo coletivo com sua habilidade em se desmarcar e fazer associações com o primeiro toque”, destaca a matéria.

Enzo atua no Juvenil C do Real Madrid, categoria acima da idade do atleta. O jornal salienta ainda os “incríveis” 150 gols marcados pelo garoto nas sete temporadas pelo clube.

Base no Real Madrid

O jogador chegou a base do Real Madrid ainda em 2017. O atacante assinou o primeiro contrato com o clube espanhol apenas no fim de 2022.

Com boas atuações com a camisa merengue, Enzo teve o contrato renovado em maio deste ano, em novo vínculo válido até 2027.

Nascido em Madrid, o filho mais velho de Marcelo tem dupla cidadania e defendeu a Seleção da Espanha Sub-15 em cinco convocações.

