Las Palmas x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol ()

Las Palmas e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (29/8), às 16h30 (de Brasília), no estádio Las Palmas de Gran Canaria,na Espanha, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol (LaLiga). Veja a seguir onde assistir à partida e possíveis escalações.

O Las Palmas está na 17ª posição no torneio, com um ponto. A equipe empatou por 2 a 2 com o Sevilla na primeira rodada e foi derrotado pelo Leganés no jogo seguinte.

Já o Real Madrid ocupa a sexta colocação, com quatro pontos. O time merengue empatou por 1 a 1 com o Mallorca na estreia pelo campeonato e venceu o Real Valladolid por 3 a 0 na segunda rodada.

Las Palmas x Real Madrid: onde assistir

A partida entre Las Palmas e Real Madrid será transmitida na televisão fechada na ESPN e pelo streaming no Disney+.

Las Palmas x Real Madrid: prováveis escalações

Las Palmas: Cillessen; Álex Suárez, Scott McKenna, Mika Mármol e Álex Muñoz; Javi Muñoz, Kirian Rodríguez, Marvin, lberto Moleiro e Sandro; Oliver McBurnie. Técnico: Luis Miguel Carrion.

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militão, Antonio Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Las Palmas x Real Madrid: arbitragem

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

