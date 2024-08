Veja as decisões da Conmebol após a morte de Juan Izquierdo (Juan Izquierdo morreu nesta terça-feira (27))

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) tomou quatro decisões após a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, nessa terça-feira (27/8). A entidade determinou as ações em comunicado oficial e prestou as condolências pela fatalidade com o jogador.

Em nota, a Conmebol declarou luto pelo falecimento do atleta por três dias – até 30 de agosto. Determinou também que durante o duelos organizados pela entidade, as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro. Além disso, decidiu que os clubes devem prestar homenagem a Izquierdo com um minuto de silêncio antes do início de cada partida até o final das quartas de final da Libertadores e Sul-Americana.

Todos os clubes serão notificados das decisões.

Por fim, a Conmenol lamentou a morte do jogador e prestou homenagem: “Juan Izquierdo demonstrou em sua curta vida a vontade de crescer como pessoa e profissional baseado nos valores mais elevados e positivos do futebol.”

Juan Izquierdo

O uruguaio de 27 anos estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta (22), quando sofreu uma arritmia cardíaca durante derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Apesar de ter sido prontamente atendido, Izquierdo sofreu parada cardíaca a caminho do hospital. A ausência de atividade mecânica do coração resultou de complicação da grave arritmia que acometeu o atleta.

A notícia Veja as decisões da Conmebol após a morte de Juan Izquierdo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.