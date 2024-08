Juan Izquierdo: jogadores, clubes e entidades lamentam morte de zagueiro do Nacional-URU (Juan Izquierdo morreu na noite desta terça-feira, aos 27 anos)

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, morreu na noite desta terça-feira (27/8), aos 27 anos. O atleta uruguaio estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde a última quinta-feira (22/8), quando sofreu arritmia cardíaca durante a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Jogadores, clubes e entidades lamentaram a morte do defensor.

Clubes

O Nacional comunicou a morte de Izquierdo. No X, antigo Twitter, escreveu: “Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Juan, você estará conosco para sempre”.

Na sequência, clubes de diferentes países compadeceram.

São Paulo

“Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan”.

Palmeiras

“A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, e presta condolências aos familiares e amigos do atleta neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol”.

Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Izquierdo, jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. O futebol está de luto e em choque por conta desta fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Club Nacional e a todos os fãs, amigos e familiares de Izquierdo”.

Chapecoense

“Após dias de oração e espera por boas notícias, recebemos, na noite desta terça-feira (27), a triste confirmação do falecimento de Juan Izquierdo. Neste momento de profunda dor e diante da irreparável perda, expressamos os nossos sinceros sentimentos e o desejo de força aos familiares, amigos, colegas de trabalho e fãs do atleta. Nossos pensamentos e orações permanecem com vocês”.

Peñarol

“O Club Atlético Peñarol lamenta profundamente a morte de Juan Manuel Izquierdo, ex-jogador da nossa instituição. Expressamos as nossas mais profundas condolências e abraçamos a sua família, os seus amigos e o Clube Nacional de Futebol neste momento de tanta dor”.

Athletico-PR

Entidades

Conmebol

“A Conmebol lamenta profundamente a saída de Juan Izquierdo, futebolista uruguaio do Nacional. Apresentamos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos. Descanse em paz”.

