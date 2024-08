crédito: No Ataque Internacional

Com shows de Haaland e Savinho, ex-Atlético, City goleia Ipswich Town na Premier League

O Manchester City recebeu o Ipswich Town neste sábado (24/8), no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra, e goleou por 4 a 1, de virada, pela segunda rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Haaland (3) e De Bruyne, enquanto Sammie Szmodics diminuiu. Cria do Atlético, o atacante Savinho sofreu pênalti que originou o primeiro gol e deu assistêcia para o segundo.

Com o resultado, o City, que havia vencido o Chelsea na estreia, segue 100% na competição. Assim, assumiu provisoriamente a ponta da Premier League, com seis pontos. Já o Ipswich Town segue sem somar pontos. Na primeira rodada, perdeu para o Liverpool em casa, por 2 a 0.

Próximos jogos

O Manchester City retorna aos gramados no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o West Ham, pela terceira rodada da Premier League. Já o Ipswich Town duela diante do Wimbledon na próxima quarta-feira (28/8), pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.

O jogo

O Ipswich Town começou surpreendendo o Manchester City e abriu o placar logo cedo. Aos sete minutos, Benjamin Johnson tocou para Sammie Szmodics, que saiu cara a cara com o goleiro brasileiro Ederson e não desperdiçou.

No entanto, a equipe comandada por Guardiola reagiu rápido. Aos 12, o centroavante norueguês Haaland bateu firme a penalidade sofrida por Savinho, ex-atacante do Atlético e igualou o marcador.

Dois minutos depois, foi a vez de De Bruyne marcar. Savinho tocou para o meia belga, que finalizou de fora da área para marcar um bonito gol e colocar o City em vantagem.

Aos 16, ainda da etapa inicial, Haaland fez o seu segundo e o terceiro do Manchester no jogo. Desta vez, De Bruyne serviu o companheiro, que driblou o goleiro com muita categoria para empurrar ao gol.

Já aos 43 do segundo tempo, o atacante norueguês aproveitou a sobra dentro da área e finalizou no canto direito do goleiro adversário para completar o hat-trick.

