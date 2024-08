Time perde disputa de pênaltis de propósito em protesto contra árbitro (Jogadores do Caracas decidiram errar todos os pênaltis de disputa)

Os jogadores do Caracas, da Venezuela, decidiram chutar para fora todos os chutes da disputa de pênaltis contra o Deportivo Táchira, pela quinta rodada do Campeonato Clausura, no Estádio Polideportivo de Pueblo Novo, em San Cristálbal. O goleiro, Wilker Fariñez, deixou entrar todas as batidas do adversário, que ganhou por 3 a 0. O inusitado acontecimento foi em protesto pela anulação do gol que daria a vitória à equipe nos minutos finais do tempo normal da partida.

A situação, no entanto, torna-se menos absurda ao se entender o contexto por trás dela: a disputa de pênaltis, na verdade, não valia nada. Entenda por que.

Neste ano, o Campeonato Venezuelano inaugurou a Copa Rei de Marcas. O torneio institui que, após cada partida, independente do resultado, haja uma decisão por penalidades amistosa. O vencedor não ganha nada além de um troféu simbólico, que é entregue pela patrocinadora que dá nome à competição.

Entenda a revolta do Caracas

Os times empatavam em 1 a 1 até os 53 minutos do segundo tempo, quando, no apagar das luzes, o Caracas marcou gol que sacramentaria a vitória. No entanto, o tento foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

A equipe caraqueña, no entanto, não se convenceu mesmo após ver as linhas traçadas pelo árbitro de vídeo – o lance era milimétrico, portanto, as dúvidas não foram totalmente sanadas. Os atletas se revoltaram – dois deles, o meia panamenho Everardo Ernesto e o lateral-esquerdo venezuelano Renné Rivas, foram expulsos por reclamação.

Por isso, assim que houve o apito final, antes do início da disputa de pênaltis, os jogadores do Caracas decidiram errar todos os chutes em protesto pela decisão da arbitragem.

A notícia Time perde disputa de pênaltis de propósito em protesto contra árbitro foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.