Entenda treino do Real Madrid com máscaras especiais (Time é o atual campeão da Champions League)

Com máscaras especiais, os jogadores do Real Madrid treinaram nesta quarta-feira (21/8). As imagens dos jogadores usando equipamentos diferentes chamaram a atenção dos fãs de futebol. Entenda qual a o motivo do uso da engenhoca nos treinos merengues.

Não foi a primeira vez. Volta e meia, fotos do elenco do clube espanhol realizando exercícios com a ferramenta viralizam nas redes sociais. O uso do item foi implementado no clube nos últimos anos.

A máscara usada pelo jogadores do Real Madrid serve para medir os batimentos do coração e a respiração dos atletas. O intuito é controlar o cansaço o nível de cansaço dos jogadores.

O treino é parte do método de Antonio Pintus, preparador físico do Real.

O profissional é considerado um dos melhores da área. O jornal espanhol Marca exaltou a importância de Pintus no clube.

Além do trabalho no futebol, Antonio participa de um programa de treino de astronautas da Nasa que participarão de uma expedição para a lua.

Títulos do Real Madrid com Pintus

Coincidência ou não, o Real Madrid conquistou diversas taças tendo Pintus como integrante da comissão.

4 Champions League (2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 e 2023/2024)

3 Campeonatos Espanhois (2016/2017, 2021/2022 e 2023/2024)

3 Supertaças da Espanha (2017/2018, 2021/2022 e 2023/2024)

3 Supercopas da Uefa ( 2016/2017, 2017/2018 e 2022/2023)

