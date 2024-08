crédito: No Ataque Internacional

Jogador de seleção é denunciado por violência doméstica: ‘Anos de maus tratos’ (Cueva atuou pela Seleção Peruana na última Copa América)

Pamela López, ex-esposa de Christian Cueva, denunciou o atacante da Seleção Peruana por violência doméstica. Ela deu detalhes acerca do longevo relacionamento em entrevista ao programa televisivo America Hoy.

A advogada Rosario Sasieta, ex-ministra da mulher e das populações vulneráveis do Peru, acompanhou Pamela e iniciou a revelação.

“É um dos maiores desafios que temos no Peru, que é a luta frontal contra a violência da mulher… Esse documento foi preparado pela equipe. De violência física e violência psicológica. É uma denúncia extremamente sólida, forte. Fomos ao juiz”, iniciou a advogada.

“Ele exerceu violência sobre mim”, confirmou Pamela. Na sequência, relatou que não foi uma vez. Rosario disse que não é possível saber quando foi o primeiro insulto e o primeiro empurrão, mas revelou que, apenas neste ano, foram dois episódios: “Temos vídeos e temos a confirmação de testemunhas”.

A ex-mulher de Cueva contou, ainda, que os filhos já presenciaram agressões: “Vários episódios foram em frente aos meus filhos. Não foi a primeira vez. Há muitos anos eu sou vítima de violência familiar. Este ano fui vítima de dois acontecimentos muito fortes na minha vida. Um quando descubro uma infidelidade e o outro um dia antes do meu aniversário”.

A primeira mencionada ocorreu em um elevador, na madrugada de 1º de fevereiro: “Me faltou o ar, ele estava me sufocando, tapou minha respiração da boca e do nariz e me enforcava pelo pescoço. Temi pela minha vida”.

Foram anos de violência física e psicológica. Tratei com terapia. Tivemos uma relação de 13 anos. E acredito que os 13 anos foram de maus tratos físicos e psicológicos… Ele tem amigos desse tipo. Temo pela minha vida e pela dos meus filhos Pamela López, ex-esposa de Christian Cueva

Relacionamento de Pamela e Cueva

Pamela e Cuesta se relacionaram por 13 anos e tiveram três filhos.

A ex-mulher denunciou o atleta por abandonar a casa onde moravam em 30 de junho deste ano. Alguns dias depois, o atacante publicou nas redes sociais que o casamento havia chegado ao fim em comum acordo.

Carreira de Cueva

Revelado pela Universidade San Martín, Cueva deu início à carreira profissional em 2008. Passou por Universidade César Vallejo-PER, Unión Española-CHI, Rayo Vallecano-ESP, Alianza Lima-PER e Toluca-MEX antes de chegar ao Brasil.

Entre 2016 e 2018, defendeu o São Paulo. Depois de breve passagem pelo Krasnodar-RUS, vestiu a camisa do Santos. Antes de chegar ao Cienciano-PER, atual clube, atuou por Pachuca-MEX, Yeni Malatyaspor-TUR, Al Fateh-KSA e novamente Alianza Lima.

Cueva é presença carimbada nas convocações da Seleção Peruana. Ele atuou na última edição da Copa América. No torneio continental, a equipe não conseguiu se classificar ao mata-mata – encerrou a primeira fase na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto.

