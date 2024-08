crédito: No Ataque Internacional

Treinador se descontrola e faz gestos obscenos para torcedores após vitória (Português Gonçalo Feio em treino do Légia Varsóvia, da Polônia)

O treinador português Gonçalo Feio se descontrolou após a classificação do Légia Varsóvia, da Polôna, na Conference League. O técnico se estressou após o apito final e fez uma série de gestos obscenos para torcedores rivais.

O time polonês empatou em casa com o dinamarquês Brondby por 1 a 1, mas avançou no torneio por ter vencido o primeiro jogo, na casa do adversário, por 3 a 2.

Gonçalo Feio mandou a torcida do Brondby ficar calada, fez sinal para “baixar a bola”, mostrou os dedos médios e finalizou com uma “banana” na direção dos dinamarqueses.

Os gestos, flagrados por quem estava na arquibancada e também pelas câmeras da transmissão, foram publicados nas redes sociais e repercutiram.

Feio não se desculpou pela atitude depois do jogo e disse que o clube foi desrespeitado.

Na entrevista coletiva, o português afirmou que vai defender o Légia “até a morte”, de acordo com o portal polonês Meczyji.

