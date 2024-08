Paris: Espanha supera França em final no futebol masculino (Espanhóis conquistaram o ouro)

A Espanha venceu a França, nesta sexta-feira (9/8), e ficou a com a medalha de ouro no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No Parque dos Príncipes, o empate em 3 a 3 no tempo regulamentar levou a partida para a prorrogação, período em que a seleção espanhola acabou se impondo e marcando outros dois gols para triunfar por 5 a 3.

Fermín López (duas vezes), Alejandro Baena e Sergio Camello (duas vezes) balançaram as redes para a Furia. Enzo Millot, Akliouche e Mateta marcaram para os franceses.

Com a vitória, a Espanha garantiu o ouro olímpico no futebol masculino 32 anos depois da primeira conquista, nos Jogos de Barcelona, em 1992. Já a França ficou com a prata e perdeu a chance do bicampeonato (foi ouro em Los Angeles 1984).

O Marrocos goleou o Egito, por 6 a 0, na última quinta-feira, e ficou com a medalha de bronze, completando o pódio em Paris.

A França abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo. Alejandro Baena afastou mal a bola e entregou de presente para Enzo Millot, que bateu de primeira e ainda contou a falha do goleiro Arnau Tenas para fazer o primeiro.

Logo depois, Baena encontrou Fermín López sozinho dentro da área, o espanhol bateu de primeira e empatou o jogo, aos 18 minutos. Em jogada pela ponta direita, Juan Miranda cruzou e Abel Ruíz finalizou, o goleiro deu rebote e Fermín López apareceu para marcar o segundo dele e virar o jogo para a Espanha.

Aos 28, em cobrança de falta, Alejandro Baena bateu sem chances para o goleiro e ampliou para a seleção espanhola.

Já no segundo tempo, a França se lançou ao ataque em busca do empate. Aos 33 minutos, Michael Olise bateu falta e Maghnes Akliouche desviou para o fundo do gol, diminuindo para os franceses.

Nos acréscimos, após revisão no VAR, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel marcou pênalti para a França, depois de Beñat Turrientes derrubar Arnaud Kalimuendo dentro da área. Jean Mateta foi o encarregado pela cobrança e empatou o jogo, aos 48 minutos, levando a decisão para a prorrogação.

No primeiro tempo da prorrogação, depois de boa troca de passes, Adrián Bernabé lançou Sergio Camello, que bateu por cobertura na saída do goleiro e colocou a Espanha em vantagem de novo, aos dez minutos.

Na reta final do jogo, com a França toda no campo de ataque, o goleiro Tenas fez um lindo lançamento para Camello, que arrancou sozinho e garantiu a medalha de ouro para a Espanha, aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação.

