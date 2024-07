Jogador com mais jogos disputados na Premier League é anunciado por time da 11ª divisão (Gareth saiu do futebol profissional em 2020)

Detentor do recorde de mais jogos disputados na Premier Legue, edição moderna do Campeonato Inglês, o volante Gareth Barry, de 43 anos, foi anunciado nessa segunda-feira (22/7) pelo Hurstpierpoint FC, da 11 divisão da Inglaterra, liga amadora do país.

Aposentado do futebol profissional desde 2020, Gareth, jogou em grandes clubes dos país e defendeu a Seleção da Inglaterra.

BARRY IS A BLUEDOG!



We are beyond delighted to announce that former-England international and all-time Premier League record appearance holder, Gareth Barry, has signed for Hurstpierpoint Football Club. pic.twitter.com/cMsrJcmm4o — Hurstpierpoint FC (@hurstpierpoint1) July 22, 2024

Com 653 partidas disputadas na Premier League, torneio em que foi campeão na temporada 11/12 com o Manchester City, o jogador tem o recorde de mais aparições no torneio.

A lista dos cinco atletas com mais jogos na competição é formada por:

1- Gareth Barry (653)

2- James Milner (634)

3- Ryan Giggs (632)

4- Frank Lampard (611)

5- David James (572)

Carreira

Gareth Barry começou a trajetória no futebol no Aston Villa, onde passou a maior parte da carreira. Ficou no clube entre 1998 e 2009, nesse período, disputou 439 jogos, marcou 52 gols e distribui 46 assistências.

Posteriormente, jogou no Manchester City entre 2009 e 2013. Por lá, venceu um Campeonato Inglês e a Taça da Inglaterra. Foram 175 partidas pela equipe, com 8 gols e 16 assistências.

Em 2020, com o fim do contrato do jogador com o West Brom, se aposentou do profissional.

