Mbappé aceita redução salarial milionária para assinar com Real Madrid (Mbappé usará a camisa 9)

Para assinar com o Real Madrid, Kylian Mbappé teve de cortar seu salário em mais da metade, com relação a o que recebia como atleta do PSG. Os termos pessoais haviam sido acordados há alguns meses, mas o jogador já tinha em mente que o pagamento que recebia no clube francês era irreal para o padrão da grande maioria dos outros europeus, incluindo o atual campeão da Champions League.

De acordo com o jornal espanhol AS, Mbappé recebeu 72 milhões de euros (cerca de R$438 milhões) sem contar bônus, ao longo de sua última temporada pelo PSG. Na Espanha, o craque francês terá uma renda anual de 15 milhões de euros (R$91 milhões) líquidos, até 2029, se equiparando a Alaba e Bellingham, jogadores mais bem pagos do elenco.

@KMbappe: “Mi sueño es estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo”.

Toda la entrevista en #RMPlay #WelcomeMbappé — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 18, 2024

Outro fator que não deve fazer parte da relação de Mbappé com o Real Madrid são os valores exorbitantes por renovação. Em 2022, os parisienses concederam-lhe um bônus de renovação de 180 milhões de euros (R$1,09 bilhão), algo completamente irrealista na La Liga.

Apesar de não chegar perto destas cifras, o Real concedeu um grande bônus para a assinatura de contrato por Mbappé. O jogador estava livre no mercado, portanto a equipe merengue não precisou pagar nenhuma quantia ao PSG pela sua contratação.

Nesta terça-feira, o atacante foi anunciado para mais de 85 mil torcedores no Santiago Bernabéu. Ele não escondeu sua emoção ao ser anunciado. “Estou muito feliz e orgulhoso de ser jogador do clube dos meus sonhos e do maior clube da história do futebol. Não vou falar mais, porque vou começar a chorar. Hala Madrid!”, disse.

