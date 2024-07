crédito: No Ataque Internacional

Boca empata fora de casa com Del Valle; torcedores do Cruzeiro reagem

O Cruzeiro está cada vez mais próximo de conhecer qual time enfrentará nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024. Na noite desta quarta-feira (17/7), na altitude de Sangolquí, no Equador, Independiente del Valle e Boca Juniors empataram sem gols no jogo de ida dos playoffs da competição. Agora, o time argentino definirá a vaga em casa, na próxima quarta (24/7), na partida de volta, com a Bombonera lotada em Buenos Aires.

Para o jornal argentino Olé, o empate fora de casa deixa o Boca Junior mais perto da vaga, uma vez que o time, mesmo repleto de desfalques, resistiu à pressão do Del Valle no Estádio Banco Guayaquil. A equipe argentina não teve em campo, por exemplo, os quatro reforços contratados recentemente por causa de um erro administrativo.

O clube foi notificado pela Conmebol nesta semana que os reforços não foram inscritos a tempo para a Sul-Americana por uma questão de fuso horário. Sendo assim, o volante chileno Gary Medel, o meia Tomas Belmonte e os atacantes Brian Aguirre e Milton Giménez não enfrentaram o Del Valle.

“Qualquer resultado que não fosse categórico, que não caísse na coluna das derrotas constrangedoras, era em si uma boa notícia”, escreveu em sua crônica do jogo, o jornalista argentino Pablo Ramon, do Olé.

“Qualquer cenário que mantivesse a série em aberto após a encenação histórica do registro falho dos reforços era motivo de comemoração. O empate sem gols é muito melhor do que o esperado, um resultado que não só deixa o playoff vivo, mas também inclinado para o lado do Boca”, completou.

Torcedores do Cruzeiro reagem

Na rede social X (antigo Twitter), diversos torcedores do Cruzeiro reagiram ao empate entre Independiente del Valle e Boca Juniors. Muitos cruzeirenses acreditam que o time argentino deve vencer o jogo de volta na Bombonera enfrentando, dessa forma, a equipe celeste na próxima fase da Copa Sul-Americana.

“Cruzeiro x Boca…. Se for algo diferente disso, vai ser assustador. Del Valle não conseguiu bater em casa um Boca mega desfalcado. Segura coração nas oitavas!”, escreveu um fanático pelo Cruzeiro.

“Cruzeiro x Boca Juniors nas oitavas da Sul-Americana saindo do forno”, destacou outro torcedor.

“Cruzeiro vai amassar esse Boca , o Del Valle deu mole”, ressaltou mais um.

