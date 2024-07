Ex de Militão se pronuncia após jogador pedir guarda da filha na Justiça (Karoline Lima e Éder Militão são pais de Cecília)

A influenciadora Karoline Lima, ex-namorada do zagueiro Éder Militão, se pronunciou nas redes sociais após o jogador pedir a guarda da filha, Cecília, na Justiça. O atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira entrou com o pedido na última quarta-feira (10/7), logo quando a pequena completou dois anos.

No Instagram, Karol disse estar ciente da situação e tranquilizou os fãs: “Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar vocês que, óbvio, na medida do possível, estou bem. Tudo vai se resolver.”

Militão deseja que a filha more com ele em Madrid, na Espanha. O jogador se casou com Tainá Castro, ex-esposa de Léo Pereira, do Flamengo, atual namorado de Karoline. Atualmente, a pequena Cecília mora com a mãe, no Rio de Janeiro.

“Considerando ser o genitor quem melhor reúne condições de estar à frente da criação e educação de Cecília, determinar a alteração da guarda da criança, de modo que esta passe a residir com o autor, em Madrid”, escreveu o advogado do zagueiro na petição.

Do outro lado, a advogada da influenciadora saiu em defesa: “Karoline é uma mãe exemplar, que há anos tem sofrido assédio processual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível. Não há qualquer indício de alienação parental, que só se configura quando um dos genitores deliberadamente abala o psicológico do filho, colocando-o contra o outro genitor”, disse em entrevista à Revista Quem.

Briga na Justiça

Éder e Karoline travam uma briga na Justiça. Em maio, a influenciadora acusou o jogador de demitir a babá que cuida da filha dos dois e de cancelar as aulas de natação da pequena. A demissão, segundo ela, ocorreu após a mudança para o Rio.

A acusação veio logo após um processo judicial movido por Militão. Na ação, o jogador alega que Karoline Lima tem impedido a filha Cecília,de 1 ano, de viajar para passar tempo com ele na Espanha.

Segundo ele, Karoline alega estar em busca de uma babá de confiança para acompanhar a menina. Militão, por sua vez, teria declarado não querer uma pessoa estranha em sua casa.

