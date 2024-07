‘O país do futebol é a Espanha’, declara jornalista do Grupo Globo

‘O país do futebol é a Espanha’, declara jornalista do Grupo Globo (A Seleção Espanhola é a maior campeã da Eurocopa, com quatro títulos)

Jornalista do Grupo Globo, André Rizek está convicto de que a Espanha, campeã da Eurocopa, é o país do futebol no século atual. Em post publicado pelo Ge nesta segunda-feira (15/7), o apresentador expôs a ideia e explicou o ponto de vista.

“Eu, como você, crescemos ouvindo que o Brasil é o país do futebol. No século passado, com certeza, foi. A gente teve o maior atleta da história. Ganhamos em 58, 62, 70, 94. Não tinha pra ninguém. Nesse século, o país do futebol é a Espanha”, iniciou.

Rizek explicou que formou o pensamento ao levar em conta conjunto de fatores. Primeiro, mencionou o desempenho e os títulos conquistados pela Seleção Espanhola Masculina, a soberania do Real Madrid no cenário mundial e a capacidade dos clubes do país servirem à seleção nacional.

“No masculino, os espanhóis ganharam as Euros de 2008, 2012 e ontem, com a maior campanha da história: sete vitórias em sete jogos. Foram campeões do mundo em 2010. São os atuais campeões da Liga das Nações. Têm no futebol de clubes o Real Madrid como campeão europeu e maior clube do mundo… Quando a gente analisa a convocação do time do Luis De La Fuente, a gente percebe que oito clubes espanhóis, além daqueles de fora do país, cederam jogadores pra esse timaço”, argumentou.

Depois, citou os recentes troféus erguidos pela Seleção Espanhola Feminina, as últimas duas melhores jogadoras eleitas pela Fifa como melhores do mundo – Alexia Putellas e Aitana Bonmatí – e a força do Barcelona no naipe feminino.

“Para ser o país do futebol, todo mundo joga bola, certo? A Espanha, no futebol feminino, é atual campeã do mundo, campeão da Nations e tem as duas últimas jogadoras eleitas como melhores do mundo. Tem no Barcelona também o atual bicampeão do futebol europeu, campeão da Champions. Eu acho que não tem muita dúvida diante desses fatos de que o país da bola hoje é a Espanha”, completou.

Por fim, na opinião de Rizek, o Brasil não só perdeu o posto de país do futebol, como perdeu o título no continente.

A gente, nem na América do Sul, é rei mais. Estamos assistindo à Argentina do Messi ganhar tudo que disputou nos últimos tempos. No futebol, como na vida, o novo sempre vem. O bonde da história está passando. A gente tem que decidir se quer entrar nesse bonde ou seguir do lado de fora, repetindo o que só a gente é penta. E repetir isso não tem levado a gente a lugar nenhum André Rizek, jornalista do Grupo Globo

A notícia ‘O país do futebol é a Espanha’, declara jornalista do Grupo Globo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.