Premiação milionária pelo título da Euro: veja quanto cada jogador da Espanha faturou (Jogadores da Espanha comemoram gol)

O título da Eurocopa rendeu milhões para os bolsos dos jogadores da Espanha. Com brilhos dos mais jovens da seleção, os espanhóis venceram a Inglaterra por 2 a 1, em Berlim, nesse domingo (14/7), e conquistaram a quarta taça da Euro.

De acordo com o jornal Marca, com as sete vitórias no campeonato, a Espanha faturou 28,25 milhões de euros (R$ 167,9 milhões). Por ter participado do torneio, a seleção já havia garantido 9,25 milhões de euros (R$ 55 milhões).

A cada vitória, os espanhóis faturaram 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões). Depois, mais 1,5 milhões de euros (R$ 8,9 milhões) pela classificação às oitavas de final. Em seguida, 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões) pelas quartas de final, 4 milhões de euros (R$ 23,7 milhões) pela semifinal e 8 milhões de euros (R$ 47,4 milhões) pelo título.

Dessa forma, o valor acordado entre a federação e os jogadores gerou quantia milionária. Cada atleta faturou 434.615 mil euros – ou R$ 2,55 milhões – pelo sucesso alcançado na Alemanha.

A notícia Premiação milionária pelo título da Euro: veja quanto cada jogador da Espanha faturou foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.