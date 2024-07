Espanha supera Inglaterra no fim e é campeã da Eurocopa (Jogadores da Espanha comemoram gol)

A Europa é da Espanha! Neste domingo, a seleção espanhola venceu a Ingalterra por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em Berlim, na Alemanha, e se consagrou campeã da Eurocopa de 2024. Nico Williams e Oyarzabal anotaram os gols dos campeões, enquanto Palmer descontou.

Com o resultado, a Espanha se isolou como a maior vencedora do torneio, com quatro canecos. Antes, La Roja já havia conquistado o título em 1964, 2008 e 2012.

Já a seleção inglesa segue sem vencer a Eurocopa. Esse foi o segundo vice da equipe. Em 2020, os ingleses perderam para a Itália. Assim, a Copa do Mundo de 1966 segue sendo o único títulos dos Três Leões.

O jogo

O primeiro tempo foi bem morno. A Espanha tentou tomar conta da partida e até dominou a posse de bola. A equipe, porém, teve muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa inglesa. Nas únicas descidas mais agudas, com Williams e Morata, Stones apareceu para bloquear as finalizações.

Do outro lado, a Inglaterra só apareceu no ataque nos acréscimos. Rice cruzou na área, Le Normand desviou e deixou nos pés de Foden, que bateu para boa defesa de Unai Simón.

Na volta do intervalo, o jogo enfim esquentou. Com apenas um minuto, Lamine Yamal recebeu bom passe de Carvajal, costurou a defesa adversária e achou Nico Williams sozinho na esquerda. O ponta chegou finalizando de primeira para abrir o placar.

Logo na sequência, quase saiu o segundo. Depois de chute fraco de Williams, Dani Olmo dominou na área, girou e tirou tinta da trave de Pickford. Aos 10, Morata recebeu ótimo passe de Yamal e tocou na saída do goleiro. Guéhi apareceu na hora certa para afastar. No lance seguinte, Williams arriscou de longe e mandou à direita da meta.

A Inglaterra ficou perto de empatar aos 18 minutos. Bellingham recebeu na intermediária, tirou três de uma vez só com um lindo drible e soltou uma pancada, pelo lado. A resposta espanhola foi aos 20. Yamal foi acionado na direita, cortou para o meio e mandou no cantinho. Atento, Pickford se esticou todo para espalmar.

Já aos 27, saiu o empate inglês. Saka desceu pela direita e achou Bellingham, que tocou de primeira para Palmer. Em seu primeiro toque na bola, o atacante finalizou com muita categoria para deixar tudo igual.

No fim, a Espanha se lançou ao ataque para tentar matar o confronto ainda no tempo normal. Com 36, Yamal dominou com liberdade na área e chutou para mais uma boa intervenção de Pickford.

Já aos 41 minutos, a estratégia deu certo. Cucurella recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. Oyarzabal se antecipou à marcação e desviou para o fundo da rede.

Nos minutos finais, a Inglaterra se lançou toda ao ataque, mas nada foi o suficiente para buscar o empate. Assim, a Espanha se tornou tetracampeã europeia.

