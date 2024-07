crédito: No Ataque Internacional

Pagamento do São Paulo ajuda Daniel Alves a quitar dívida com filhos e banco; entenda (Daniel Alves defendeu o São Paulo entre 2019 e 2021)

Daniel Alves, que está em liberdade após pagamento de fiança desde março deste ano, quitou duas dívidas de uma vez só. Após receber cerca de R$ 1,1 milhão do São Paulo, o ex-jogador pagou um débito que tinha com o Banco Safra e parte do valor que devia aos seus dois filhos por pensão alimentícia.

A informação é do colunista Diego Garcia, do UOL. O valor pago pelo São Paulo diz respeito a “obrigações impostas referentes aos acordos de distrato do contrato herdado pela antiga gestão”, segundo o clube.

Daniel Alves devia R$ 550 mil ao Banco Safra. No entanto, o valor aumentou em razão de juros e correção monetária, totalizando R$ 754 mil. A dívida era de um empréstimo em nome de uma agência de publicidade em que Daniel Alves era CEO.

As partes fizeram acordo e uma dívida por pensão entrou na tratativa. Dessa forma, R$ 336 mil do dinheiro pago pelo time paulista em conta judicial ficaram com os filhos de Alves.

Daniel e Vitória, filhos do ex-jogador, haviam ingressado com pedido de penhora de bens pelo débito. Cesar Macedo, juiz do caso na 44ª Vara Cível de São Paulo, julgou a ação extinta.

Condenação de Daniel Alves na Espanha

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma balada em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022. Além disso, a decisão impõe cinco anos de liberdade vigiada e pagamento de indenização de 150 mil euros (R$ 798 mil, na cotação da época) e das custas do processo.

A Justiça deu a liberdade provisória com o pagamento da fiança. Condenado em primeira instância, Daniel Alves vai recorrer, assim como o Ministério Público.

O Ministério Público espanhol pedia nove anos de prisão ao atleta. Já a defesa da vítima solicitava a pena máxima para o crime, de 12 anos.

A juíza Isabel Delgado, responsável pela sentença do jogador, ainda ordenou que Daniel Alves fique afastado da mulher por nove anos.

