Nos pênaltis! Uruguai supera o Canadá e fica com o 3º lugar da Copa América (Luís Suárez marcou o gol que levou a disputa para os pênaltis)

Em partida emocionante, o Uruguai venceu o Canadá, na noite desse sábado (13/7), e ficou com o terceiro lugar da Copa América. A decisão foi nos pênaltis. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a Celeste fez 4 a 3 na disputa de pênaltis.

O placar marcava 1 a 1 até a reta final do confronto, e o Uruguai pressionava para marcar. No entanto, quem balançou as redes foi Jonathan David, em rápido contra-ataque. Tudo parecia perdido, mas Luís Suárez foi decisivo nos minutos finais para deixar tudo igual novamente.

Na disputa de pênaltis, o goleiro do Uruguai, Rochet, defendeu uma das cobranças canadenses. Davies acertou o travessão para fechar de vez a disputa pelo terceiro lugar e deixá-lo com a Celeste.

O jogo

O Uruguai pressionou desde o primeiro minuto. Não à toa, logo abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Cáceres cabeceou e a bola sobrou para Betancur. O jogador não desperdiçou, girou dentro da área e bateu forte para estufar a rede.

Em outra boa chegada dos comandados de Marcelo Bielsa, Maxi Araújo finalizou, mas o arqueiro defendeu.

Mesmo em desvantagem, o Canadá não recuou. Em bola pelo alto, Bombito ganhou da defesa e escorou para Koné. O jogador encobriu Rochet e deixou tudo igual em Charlotte.

No minuto seguinte, Maxi Araújo apareceu livre na área depois de rápido contra-ataque. O jogador do Uruguai só teve o trabalho de tirar do goleiro e colocar no canto. No entanto, o árbitro venezuelano Alexis Herrera assinalou irregularidade na jogada.

Em campo, o Canadá não teve medo e foi para cima. Osório tabelou e teve chance de finalizar, porém bateu em cima do arqueiro. No rebote, Nández tirou em cima da linha e salvou o Uruguai. Jonathan Osório voltou a finalizar, mas Rochet defendeu.

No segundo tempo, a Celeste teve mais chance de carimbar a vitória. Em boa jogada de Arrascaeta, Luís Suárez quase marcou, mas parou no arqueiro adversário. O Canadá também se arriscava, entretanto de forma menos eficiente.

O Uruguai seguiu pressionando em busca da vitória. Na reta final, a seleção canadense deu o bote e estufou a rede. Koné chutou forte de fora da área, enquanto Rochet espalmou. Jonathan David pegou o rebote e chutou no cantinho para desempatar o jogo.

Quanto tudo parecia perdido, os comandados de Marcelo Bielsa não desistiram. Nos minutos finais, Luís Suárez recebeu na área e bateu, de primeira, para deixar tudo igual e levar a partida para os pênaltis.

Cobrança de pênaltis

Canadá: Jonathan David, Bombito e Choinière marcaram. Rochet pegou a cobrança de Koné e Davies acertou o travessão.

Jonathan David, Bombito e Choinière marcaram. Rochet pegou a cobrança de Koné e Davies acertou o travessão. Uruguai: Valverde, Bentancur, Arrascaeta e Luís Suárez marcaram.

Próximos compromissos

Agora, o Uruguai volta suas atenções para a Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. No momento, a seleção ocupa o segundo lugar, com 13 pontos, e mede forças com o Paraguai no dia 5 de setembro, no Uruguai.

Enquanto isso, o Canadá, um dos países-sede do próximo Mundial ao lado de Estados Unidos e México, está garantido no torneio pela vaga de anfitrião.

A notícia Nos pênaltis! Uruguai supera o Canadá e fica com o 3º lugar da Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.