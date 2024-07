Perto de se apresentar ao Real Madrid, Endrick toma decisão (Endrick jogou a Copa América 2024)

O atacante Endrick vai diminuir suas férias para se apresentar no Real Madrid o mais rápido possível. A informação é do jornal espanhol AS.

Endrick vai assinar seu contrato com o Real em 21 de julho, no dia em que completa 18 anos. Ele foi vendido pelo Palmeiras no final de 2022, ainda com 16, e aguardou atingir a maioridade para se apresentar ao novo time, nos conformes do regulamento da Fifa.

Férias reduzidas

A joia brasileira quer adiantar sua apresentação para “conquistar” Ancelotti nos treinos antes da pré-temporada. O time merengue embarca para os EUA no dia 28.

Com isso, ele terá apenas duas semanas de férias. O atacante emendou seus últimos jogos pelo Palmeiras com a preparação e disputa da Copa América. A seleção brasileira foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final no último dia 6/7.

Endrick terá forte concorrência no ataque do Real, ainda mais com a chegada de Mbappé. O AS complementou que os planos para os demais brasileiros do time (Vini Jr, Rodrygo e Militão) ainda não foram definidos, e que o trio pode receber até três semanas de folga.

Ele já conversou com o novo técnico e terá uma vaga no time principal. Ele recebeu a confirmação de Ancelotti e, portanto, não precisará fazer jogos no time B para se adaptar, como ocorreu com Vini e Rodrygo quando chegaram na Espanha.

A notícia Perto de se apresentar ao Real Madrid, Endrick toma decisão foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.