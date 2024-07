Dez anos do 7 a 1: onde estão os personagens da goleada histórica da Alemanha sobre o Brasil (Luiz Felipe Scolari, técnico do Brasil na Copa de 2014, está sem clube desde a demissão do Atlético, em março deste ano)

Há exatos 10 anos, o Mineirão foi palco de um resultado histórico do futebol. Foi em 8 de julho de 2014, em Belo Horizonte, que a semifinal entre duas das seleções mais vitoriosas do planeta terminou com uma estrondosa goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil, país-sede da Copa do Mundo daquele ano.

A Alemanha construiu a vitória avassaladora com cinco gols logo no primeiro tempo: Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos (duas vezes) e Sami Khedira. Na segunda etapa, André Schürrle marcou duas vezes e ‘pintou o sete’ alemão na capital mineira. Nos instantes finais, Oscar descontou, mas não reduziu o vexame verde-amarelo.

Dos autores dos gols da Seleção Alemã no 7 a 1, apenas Thomas Müller segue em atividade – sempre como jogador do Bayern de Munique. Um dos melhores em campo no Mineirão, Toni Kroos pendurou as chuteiras depois da eliminação de Die Mannschaft na Eurocopa 2024, disputada justamente na Alemanha.

Nas galerias abaixo, veja onde está cada personagem da goleada que pavimentou a conquista do tetracampeonato mundial da Alemanha.

Julio Cesar se aposentou em 2018, pelo Flamengo, clube que o revelou. Atualmente, o ex-goleiro é empresário e comentarista Foto: ADRIAN DENNIS/AFP Reprodução/Instagram