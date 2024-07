crédito: No Ataque Internacional

Dorival excluído da Seleção? Técnico explica imagem em que é ‘ignorado’ por jogadores do Brasil

A imagem do técnico Dorival Júnior fora da roda em que os jogadores da Seleção Brasileira conversavam sobre as cobranças de pênaltis contra o Uruguai, nas quartas de final da Copa América, viralizou nas redes sociais. Diversos comentaristas esportivos e torcedores estranharam o momento em que o treinador parece ter sido excluído do debate pelo seus próprios comandados.

Num determinado momento, inclusive, as imagens da transmissão da TV mostram Dorival tentando entrar na roda. Além disso, ele levanta o dedo para pedir a palavra aos jogadores, mas parece ser “ignorado”.

Na coletiva de imprensa após a eliminação para o Uruguai, o treinador foi questionado sobre a situação curiosa.

De acordo com Dorival, não houve qualquer exclusão. Ele ainda explicou o motivo pelo qual ficou fora da roda formada pelos jogadores.

“Fiquei de fora porque vinha falando com cada um deles o que vinha na minha cabeça. Definida as cinco cobranças, eu vinha falando aquilo que a gente havia treinado. Treinamos desde o primeiro dia, a gente vem trabalhando penalidades, sabíamos da possibilidade”, salientou.

Esta imagen antes de los penales en Brasil-Uruguay es tremenda.



Dorival Júnior, levantando el dedo para hablar, fuera de la ronda y siendo IGNORADO.



Mientras, Marcelo Bielsa es rodeado por sus jugadores y todos escuchan sus indicaciones.

pic.twitter.com/I128HHelYH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2024

Marquinhos também explica situação

Quem também comentou sobre o assunto foi o experiente zagueiro Marquinhos. Depois da partida, ele amenizou a situação e garantiu que o treinador não sofreu exclusão.

Segundo o jogador, quem definiu a ordem das cobranças foi o próprio auxiliar de Dorival.

“Não, [ele] não estava de fora. Penso que ele estava por trás assim, né? Acho que quem definiu foi o Lucas [Silvestre, auxiliar de Dorival], que estava acompanhando mais as cobranças no treinamento. Quem estava definindo ali no meio da roda era o Lucas. Mas o professor tem total autoridade”, afirmou.

Brasil eliminado

Nos pênaltis, o Uruguai levou a melhor por 4 a 2. Rochet defendeu uma cobrança de Militão e Douglas Luiz mandou uma bola na trave. Alisson ainda pegou uma cobrança de Giménez, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação do Brasil.

