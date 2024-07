Euro 2024: semifinais estão definidas; veja confrontos, datas e onde assistir (Holanda foi a última classificada para a semi da Euro)

As semifinais da Eurocopa de 2024 foram definidas neste sábado (6/7), com as classificações de Inglaterra e Holanda. O No Ataque traz, a seguir, os confrontos, as datas e horários e onde assistir aos jogos desta fase.

As primeiras seleções que garantiram vaga na semi foram Espanha e França, com as vitórias por 2 a 1 sobre Alemanha e nos pênaltis sobre Portugal, respectivamente.

Também nas penalidades, a Inglaterra bateu a Suíça após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Já a Holanda venceu a Turquia por 2 a 1.

Confrontos definidos

A primeira semifinal será entre Espanha e França. A partida será disputada às 16h (de Brasília) de terça-feira (9/7), na Allianz Arena, em Munique, e terá transmissão da Globo e do SporTV.

Holanda e Inglaterra medem forças no dia seguinte, no mesmo horário, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O confronto será transmitido pela CazéTV, no YouTube.

Semifinais da Euro 2024

Espanha x França – terça-feira, 16h | Globo e SporTV

Holanda x Inglaterra – quarta-feira, 16h | CazéTV

