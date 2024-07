Brasil x Uruguai: onde assistir, horário e escalações pelas quartas de final da Copa América (Endrick será titular no lugar de Vini Jr., suspenso)

É dia de quartas de final pela Copa América. O Brasil enfrenta o Uruguai neste sábado (6/7), a partir de 22h (horário de Brasília), no Allegiant, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A partida marca o primeiro teste de Dorival Júnior em mata-mata sob o comando da Canarinho.

Abaixo, o portal No Ataque traz as principais informações do jogo, como onde assistir, escalações, arbitragem e mais.

Brasil na Copa América 2024

O Brasil é o terceiro maior vencedor da Copa América, com nove títulos – seis a menos que Uruguai e Argentina, atual campeã. Nos Estados Unidos, a equipe treinada por Dorival Júnior tenta trazer a taça novamente para o país depois de cinco anos.

Na estreia, a Seleção não saiu do zero diante da Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood, na última segunda-feira (24/6). Na segunda rodada, o Brasil desencantou: goleou o Paraguai por 4 a 1, no Allegiant Stadium, em Paradise, na sexta-feira (28/6).

Já na última partida pelo Grupo D, novo empate, desta vez com a Colômbia por 1 a 1. Com os resultados, a equipe de Dorival Júnior avançou às quartas de final em segundo no grupo, com 5 pontos.

Adversária da Seleção, o Uruguai se classificou em primeiro no Grupo C, com nove pontos. Invicto, ganhou do Panamá por 3 a 1, goleou a Bolívia por 5 a 0 e venceu o Estados Unidos por 1 a 0.

Brasil x Uruguai: onde assistir

A partida entre Uruguai e Brasil terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Brasil x Uruguai: escalações

Veja, a seguir, as prováveis escalações de Brasil e Uruguai para o jogo deste sábado (6/7):

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Endrick. Técnico: Dorival Júnior

Sergio Rochet, Nández, Araujo, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Federico Valverde e De la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araujo. Técnico: Marcelo Bielsa

Brasil x Uruguai: personagens

Dorival Júnior, técnico do Brasil: “Vou agir com a mesma tranquilidade de sempre. Sei o que compõe o equilíbrio e o alcance de resultados de uma equipe. Esse trabalho pode surpreender muita gente ainda até o fim da Copa América. “Não quero que o jogo do Uruguai seja encarado como um definidor. Caso aconteça a nossa passagem, também não estaremos satisfeitos, com mil maravilhas, estaremos muito preocupados com os próximos confrontos e com os ajustes que o time precisa. Podemos acelerar as etapas. O trabalho está evoluindo, mesmo que as pessoas não queiram enxergar.”

Brasil x Uruguai: arbitragem

Árbitro : Dario Herrera (ARG)

: Dario Herrera (ARG) Assistentes : Juan P. Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

: Juan P. Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG) VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

