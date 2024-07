A No Ataque Internacional 02/07/2024 12:39 compartilhe







SIGA NO Fisiculturista? Alemão algoz do Brasil em 2014 vira ‘maromba’ e revela shape ‘monstro’ crédito: No Ataque Internacional Fisiculturista? Alemão algoz do Brasil em 2014 vira ‘maromba’ e revela shape ‘monstro’ (O ex-jogador alemão Mesut Özil, de 35 anos,) Um dos carrascos do Brasil na Copa do Mundo de 2014 parece ter se transformado em um verdadeiro fisiculturista. O alemão Mesut Özil, de 35 anos, pendurou as chuteiras em março de 2023, mas não abandonou as atividades físicas. Muito pelo contrário. Agora ele se dedica intensamente à musculação como um “maromba”. Özil chamou a atenção dos seguidores em uma publicação que viralizou nesta terça-feira (2/7). No Instagram, ele revelou seu shape “monstro”. “Um ano de muito trabalho duro”, escreveu o ex-jogador na legenda da foto.

Uma publicação compartilhada por Mesut O?zil (@m10_official)

Alemão algoz do Brasil

O ex-jogador alemão foi algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Ele esteve em campo no fatídico 7 a 1, na semifinal disputada no Mineirão, e contribuiu, inclusive, com uma assistência para um dos gols da Alemanha.

Özil foi titular da Seleção Alemã em todas as partidas daquele mundial, que resultou na conquista do tetra.

A notícia Fisiculturista? Alemão algoz do Brasil em 2014 vira ‘maromba’ e revela shape ‘monstro’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.

compartilhe