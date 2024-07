Panamá derrota Bolívia e vai às quartas de final da Copa América pela 1ª vez na história (O Panamá jogará o mata-mata da Copa América pela primeira vez na história)

O Panamá derrotou a Bolívia por 3 a 1 nessa segunda-feira (1º/7), no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa América. Com a ajuda da Seleção Uruguaia, que superou os Estados Unidos, se classificou às quartas de final do torneio pela primeira vez na história.

José Fajardo abriu o placar para os panamenhos aos 22 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, aos 24 minutos, Bruno Mirnada empatou. Mas o Panamá teve fôlego, impôs o ritmo e marcou mais dois, com Eduardo Guerrero, aos 34′, e César Yanis, já nos acréscimos, para garantir a classificação.

Além do Panamá, o Uruguai avançou ao mata-mata. Os comandados pelo técnico Pablo Quiroga derrotaram os EUA, anfitriões, por 1 a 0, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, também nessa segunda-feira, e encerraram a fase classificatória em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento.

Como ficou o Grupo C?

Uruguai – nove pontos – três vitórias Panamá – seis pontos – duas vitórias e uma derrota Estados Unidos – três pontos – uma vitória e duas derrotas Colômbia – zero ponto – três derrotas

Em negrito, as duas equipes da chave classificadas ao mata-mata.

Adversário do Brasil

Nas quartas de final, o primeiro colocado do Grupo C encara o segundo do Grupo D, e o segundo posicionado do Grupo C mede forças com o líder do Grupo D.

Portanto, se avançar ao mata-mata, a Seleção Brasileira enfrentará Uruguai ou Panamá – a depender da posição. O Brasil entra em campo nesta terça-feira (2/7), contra a Bolívia, às 22h, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, pela terceira e última rodada do Grupo D.

Os comandados pelo técnico Dorival Júnior aparecem em segundo, com quatro pontos – uma vitória e um empate. Os liderados pelo treinador Néstor Lorenzo ocupam a liderança, com seis tentos – dois triunfos. O time que vencer encerra a fase de grupos em primeiro. O empate mantém a Colômbia no topo.

Grupo D

Colômbia – seis pontos, duas vitórias Brasil – quatro pontos, uma vitória e um empate Costa Rica – um ponto, um empate Paraguai – zero ponto, duas derrotas

