De Bruyne chama repórter de ‘estúpido’ após eliminação da Bélgica na Euro; veja vídeo (Kevin De Bruyne é um dos grandes jogadores da história da Bélgica)

Os craques também se estressam. O meio-campista Kevin De Bruyne se irritou com uma pergunta e chamou o repórter de “estúpido” após a eliminação da Bélgica na Eurocopa. A seleção do atleta do Manchester City perdeu para a França por 1 a 0 nesta segunda-feira (1/7), na Arena Düsseldorf, em jogo das oitavas de final.

Na zona mista, onde atletas são entrevistados por jornalistas após o jogo, um repórter perguntou para o craque da Bélgica: “Por que a geração de ouro da Bélgica não ganhou nada?”.

Irritado, Kevin De Bruyne foi bem claro na resposta: “Você acha que França, Inglaterra, Espanha e Alemanha não têm uma geração de ouro?”. Com a resposta, o meia do Manchester City saiu do local e chamou o jornalista de “estúpido” pela pergunta.

Com a desclassificação nas oitavas de final, a Bélgica termina mais uma competição distante do que era esperado. Na Copa do Mundo de 2022, quatro anos após o terceiro lugar histórico no Mundial da Rússia, o país caiu na fase de grupos.

Dois anos depois, na atual edição da Euro, os belgas ficaram na segunda colocação do grupo E, atrás da Romênia nos gols feitos, e enfrentaram a favorita França logo nas oitavas de final.

