Com golaço salvador de Bellingham, Inglaterra vira sobre Eslováquia e avança na Euro (Jude Bellingham marcou de bicicleta para salvar a Inglaterra )

A Inglaterra encarou a Eslováquia, neste domingo (30/6), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, pelas oitavas de final da Eurocopa. Os ingleses saíram atrás, com o gol eslovaco marcado pelo atacante Ivan Scharanz, mas o meio-campista Jude Bellingham e o centroavante Harry garantiram a classificação.

Com a vitória, os ingleses garantiram vaga nas quartas de final da Eurocopa. O próximo adversário será a Suíça, que eliminou a Itália nesse sábado (29).

O jogo será disputado no próximo em 6 de julho (sábado), na Esprit Arena, em Düsseldorf, a partir das 13h. Eliminada, a Eslováquia volta a campo em 5 de setembro (quinta-feira), contra a Estônia, pela Liga das Nações da UEFA.

O jogo

A Inglaterra começou o jogo tensa e recebeu dois cartões nos primeiros seis minutos. Marc Guéhi e Kobbie Mainoo foram os atletas que receberam as advertências.

O primeiro lance de perigo da partida foi dos ingleses. Aos 22, Bellingham cruzou na área e Kane cabeceou para fora da meta. No mesmo lance, a Inglaterra reclamou de pênalti em cima de Foden. No entanto, o VAR revisou e não entendeu como lance faltoso.

A Eslováquia surpreendeu e abriu o placar aos 25. Sterlec viu o companheiro Schranz e deu o passe. Assim, o jogador finalizou friamemente de trivela para vencer Pickford.

Aos 33, Kane tentou o cruzamento em Saka, mas o atacante não conseguiu alcançar a bola para desviar.

Com superioridade na posse de bola por parte do ingleses, o primeiro tempo acabou sem gols.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, a Inglaterra até conseguiu empatar com um gol de Foden, mas a arbitragem anulou por impedimento.

No lance seguinte, os ingleses tentaram com Harry Kane dentro da área, que bateu firme para uma ótima defesa de Vavro.

Aos 11, a Eslováquia quase marcou o segundo. Sterlec aproveitou o passe curto do adversário e bateu do meio do campo para tentar surpreender Pickford, mas a bola saiu ao lado da meta.

Aos 16, Mainoo recebeu a falta e Foden foi para a cobrança, mas acertou a barreira.

Dez minutos depois, Bellingham caiu dentro da área e pediu pênalti. No entanto, assim como no lance do primeiro tempo envolvendo Foden, o árbitro mandou seguir.

Apesar da vantagem no placar, a Eslováquia voltou a atacar, dessa vez com Lobotka. De longe, o jogador arriscou o chute, mas Pickford, bem posicionado, fez a defesa.

No último lance do tempo normal, de forma incrível, a Inglaterra deixou tudo igual. Após o lateral cobrado para dentro da área, Marc Guehi ajeitou para Bellingham, que virou uma linda bicicleta no canto esquerdo do goleiro Dubravka.

Deste modo, a partida foi para a prorrogação. Porém, logo no primeiro minuto, Karry Kane aproveitou o passe de cabeça de Ivan Toney e completou para o fundo das redes, também de cabeça. Assim, os ingleses viraram a partida e avançaram às quartas de final.

A notícia Com golaço salvador de Bellingham, Inglaterra vira sobre Eslováquia e avança na Euro foi publicada primeiro no No Ataque por Adriano Oliveira.